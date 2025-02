Seplan de Campina Grande apresenta projeto de requalificação da Estação Nova

A equipe de arquitetos da Secretaria de Planejamento (Seplan) apresentou, nesta terça-feira, 18, ao representante local da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Leonardo Marinho, o projeto de requalificação da Estação Ferroviária Nova.

O objetivo foi dar ciência ao órgão das ações de intervenção urbanística que estão sendo planejadas para o local, respeitando a assinatura do termo de cessão da linha férrea ao município, ocorrida no mês de dezembro de 2024. Na reunião ficou definido o encaminhamento do projeto para a apreciação do Dnit Nacional.

O chefe da Unidade Local do Dnit, Leonardo Marinho, ressaltou que o projeto é inovador e faz o resgate do patrimônio histórico da área, além de transformar o local em espaço de lazer e desenvolvimento econômico.

“Essa iniciativa da Prefeitura, em revitalizar a Estação Nova, vai garantir muitos benefícios para a população de Campina Grande. O Dnit funcionou num plano secundário, de cessão da área ao município, que sabiamente está fazendo um bom uso, através do projeto desenvolvido pela Seplan”, disse.

O secretário de Planejamento, Felix Araújo Neto, disse que a cessão da linha férrea, pelo Dnit, ao município de Campina Grande, viabiliza o projeto de requalificação da Estação Nova, que vai garantir uma melhor qualidade de vida à população com espaço de lazer, academia popular, entre outros equipamentos públicos.

“Será mais um grande marco na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, pois além de contemplar vários equipamentos públicos, de lazer e devolver aquele espaço à população, vai transformar a Estação Nova em um centro integrado de mobilidade urbana com a chegada do VLT”, contou.

O projeto de requalificação da Estação Nova foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP, no último dia 03 de fevereiro.

Participaram da reunião o secretário de Planejamento, Felix Neto; o secretário executivo, Túlio Duda; o gerente de projetos, da Seplan, Jhonnathas Lima; os arquitetos Francivanio Vieira, Beatriz Souza, Murilo Cabral; e o chefe da Unidade Local do Dnit, Leonardo Marinho.