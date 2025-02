Presidente do TJPB anuncia reajuste para os servidores

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fred Coutinho, em reunião nesta terça-feira (18) com os representantes das entidades de classe dos servidores do Poder Judiciário, anunciou aumento salarial de 8% em 2025, que será pago de forma parcelada, sendo 4% em março e 4% em outubro.

O percentual compreende o reajuste anual, mais a recomposição de perdas. Esta foi a primeira reunião do desembargador Fred Coutinho com representantes das entidades de servidores do Poder Judiciário estadual desde que assumiu a presidência do TJPB.

O encontro, marcado por tom democrático e aberto, teve como objetivo ouvir as principais reivindicações da categoria, que incluem melhorias estruturais, progressão na carreira e ajustes remuneratórios.

“Foi uma conversa muito aberta, franca e essa vai ser a marca da nossa gestão, muita transparência. As entidades trouxeram suas reivindicações e propusemos o reajuste com a recomposição de perdas. Estou muito satisfeito, pois é a valorização humana da força que move o Poder Judiciário da Paraíba. Enfim, estou feliz com esse entendimento com as entidades”, afirmou o desembargador Fred Coutinho.

–

Representantes de entidades consideraram o encontro positivo

O diretor de Finanças do SINTAJ-PB, José Ivonaldo, disse que a proposta de reajuste de 8% atende às expectativas. ” A nossa avaliação é que o resultado do ponto de vista do aumento remuneratório nos satisfaz e, evidentemente, ficamos no aguardo da continuidade desse diálogo em relação ao PCCR, em relação ao programa de aposentadoria voluntária. Eu diria que o começo foi bom, sem sombra de dúvidas. E vamos tentar avançar ainda mais”, frisou.

A proposta foi aceita pelos líderes sindicais, com exceção do representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, João Ramalho, que ainda vai se reunir com a categoria para deliberar sobre a questão.

Participaram da reunião os representantes das seguintes entidades: SINTAJ-PB (Sindicato dos Técnicos e Analistas do Judiciário da Paraíba), ASSTJE-PB (Associação dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba), SINJEP (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba), AOJEP (Associação dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba) e SINDOJUS/PB (Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba).

O encontro contou com a participação do vice-presidente do TJPB, desembargador João Batista Barbosa, dos juízes auxiliares da Presidência Fábio José de Oliveira Araújo, Leonardo Sousa de Paiva Oliveira e Maria Aparecida Sarmento Gadelha, a diretora de economia e finanças, Izabel Isidoro da Nóbrega, o diretor administrativo, Fernando Anterio Fernandes, o diretor jurídico, Thiago Bruno Nogueira Alves e o diretor de gestão e pessoas, Einstein Roosevelt Leite.