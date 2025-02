Prefeitura de Campina Grande reforça manutenção e melhorias nas feiras da cidade

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), está intensificando os esforços para melhorar a infraestrutura das feiras livres do município.

O secretário Dorgival Vilar tem visitado os locais para avaliar de perto as principais necessidades e planejar ações que garantam melhores condições para feirantes e consumidores.

No último fim de semana, Vilar esteve na Feira da Liberdade e, no domingo, realizou uma visita à Feira Central acompanhado de equipes da SESUMA, da Secretaria de Obras (SECOB) e da Secretaria de Planejamento. Durante as visitas, foram identificadas demandas estruturais que precisam ser atendidas para otimizar o funcionamento desses espaços.

“Estamos vendo uma forma de melhorar toda a infraestrutura dessas feiras, seja a Feira da Prata, a Feira das Malvinas, a Feira do Jeremias. É claro que temos dificuldades e limitações, mas estamos trabalhando com determinação, vontade de resolver e, acima de tudo, com muito diálogo”, afirmou o secretário.

De acordo com Dorgival, a gestão já iniciou medidas concretas para aprimorar os serviços oferecidos.

“Ontem, tivemos uma reunião com César Galvão, diretor das feiras, que nos trouxe as demandas específicas de cada uma delas. De imediato, já designamos uma equipe para a manutenção desses espaços. Recentemente, foi feito um serviço na Feira da Liberdade e pretendemos ampliar a quantidade de servidores para atender todas as feiras de Campina Grande”, destacou.