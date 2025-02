Em reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) nesta terça-feira (18), prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, detalhou os dados da pesquisa do Instituto 6Sigma sobre o Natal Iluminado 2024.

O gestor esteve acompanhado da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, e do coordenador de Turismo campinense, Pablo Jatobá.

O levantamento apontou que o evento teve 97,7% de aprovação em relação ao novo polo principal: Parque Evaldo Cruz (Açude Novo). Quando se trata apenas da decoração do Açude Velho, que também foi ornamentado com outras novidades, o índice de satisfação dos campinenses, turistas e excursionistas supera os 90%.

O Natal Iluminado teve um total de 1.692.840 visitantes, sendo 1.475.832 campinenses, 182.338 excursionistas e 30.670 turistas. Quando comparado a 2023, o público total foi em média 11% maior em 2024. Para campinenses, excursionistas e turistas esses índices são de 11,4%, 2,8% e 13,7%, respectivamente.

A movimentação econômica da 11ª edição do evento também foi maior do que no ano anterior: mais de R$ 107 milhões, 12,9% maior do que a registrada em 2023. Indo mais a fundo nesse número, a pesquisa 6Sigma aponta que ao menos 33,2% dos campinenses que foram ao evento realizaram algum compra por conta dele, movimentando R$ 17.234.476,67.

Voltando a questão da aprovação, a média geral é de 93,5%. Mas, pelo segundo ano consecutivo, 100% dos turistas e 98,2% dos excursionistas aprovaram o Natal Iluminado. Vale destacar ainda que 93,8% acham importante o investimento da Prefeitura no evento. 83,9% acharam o evento melhor que o de 2023 e mais de 70% visitaram os locais decorados mais vezes do que na edição anterior.

Ainda conforme dados da pesquisa, a aprovação média da 11ª edição do Natal Iluminado no setor de Bares, Restaurantes e Hotéis foi de 90,5% e de mais de 60% no setor de Comércio e Serviços.

Além disso, 33% dos proprietários de comércios e restaurantes afirmaram ter tido um faturamento maior que na edição anterior. O 6Sigma ouviu 1.558 pessoas durante o evento.

Outra grande novidade do Natal Iluminado 2024 foi o estacionamento ‘Zona Azul Social’. Com vários dias de grande movimentação. A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) contabilizou 12.242 cartões vendidos.

“É exatamente por enxergar essa ascensão do Natal Iluminado que a gente comemora os dados. Faz parte do nosso planejamento a potencialização desse evento com a profissionalização cada vez maior. E é por isso que podemos ter já este ano algo semelhante ao São João. Essa modernização e profissionalização que demos ao nosso principal evento, darmos também ao Natal. Podemos aproveitar esse potencial, sobretudo na cristandade, uma vez que esse é o principal motivo da festa. Vamos ter o Natal não só do Papai Noel, mas também do cristão. Em breve, vou compartilhar com vocês do Trade Turístico algumas outras ideias de trazer ativos turísticos para o ano inteiro”, comemorou o prefeito Bruno Cunha Lima.

A secretária Tâmela Fama também comemorou os números dessa segunda edição à frente do evento.

“Estamos avançando cada vez mais nas inovações de formato do Natal. O próximo passo, obviamente, como já citei outras tantas vezes, é buscar dar mais uma virada de chave, como feito pelo prefeito Bruno n’O Maior São João do Mundo, para que possamos avançar para uma Parceria Público Privada, ou até uma licitação que permita que a Prefeitura não mais invista no evento e tenhamos uma grande empresa como realizadora, fazendo com que a festa cresça a cada ano”, disse Tâmela.

Já o coordenador de Turismo, Pablo Jatobá, ressaltou a importância do evento e também da aproximação cada vez maior do Poder Público com o Trade Turístico como um todo.

“Além do fortalecimento dos eventos, temos outros vários gestos da Prefeitura reconhecendo a importância dos setores envolvidos neles. Basta exemplificar lembrando da aprovação do projeto de Reforma do Código Tributário Municipal, que traz diversos incentivos, sobretudo ao setor hoteleiro. O trabalho segue no caminho certo e estamos todos aqui sempre dispostos a contribuir”, falou.