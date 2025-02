Paraíba vai sediar Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração

O Centro de Convenções de João Pessoa será palco do 131º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), nesta quinta (20) e sexta-feira (21).

O evento – que tem como anfitriã a Secretaria de Estado da Administração – reunirá conselheiros e secretários de Administração de todos os estados do país para discutir temas cruciais que impactam a gestão pública, promovendo inovação e eficiência nos serviços oferecidos à população.

A programação inclui debates sobre parcerias público-privadas (PPPs) e concessões, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), estratégias de recrutamento para cargos comissionados, implementação da gestão de cessão de servidores e governo digital. Além disso, haverá um painel especial sobre os desafios da liderança no setor público, abordando a necessidade de modernização e capacitação para gestores.

Para o secretário de Administração da Paraíba e conselheiro do Consad, Tibério Limeira, anfitrião do evento, a escolha da pauta reflete as necessidades atuais da gestão pública. “Discutir temas como LGPD, governo digital e recrutamento para cargos comissionados é fundamental para garantir um setor público mais moderno e transparente. A programação do Fórum trará insights valiosos para que possamos avançar na implementação de boas práticas e melhorar a governança nos estados.”

O presidente do Consad, Samuel Nascimento, ressalta que os temas abordados refletem as transformações que o setor público precisa acompanhar.

“Estamos vivendo um momento de grandes desafios para a administração pública, e a troca de experiências entre os estados é essencial. A programação do 131º Fórum Consad foi pensada para oferecer soluções práticas e inovadoras, fortalecendo a eficiência dos governos estaduais e aprimorando a prestação de serviços à sociedade.”

Confira a programação completa:

Quinta-feira (20 de fevereiro)

• 9h – Solenidade de abertura

• 10h – Cases, desafios e oportunidades no setor de PPPs e concessões

• 11h – Coffee-break

• 11h20 – Adequação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Estado da Paraíba

• 12h – Projeto de Lei Nacional de Temporários

• 13h30 – Almoço

• 15h – Desafios para a liderança do setor público brasileiro

• 15h40 – Governo digital

• 16h10 – Coffee-break

• 16h30 – Agenda interna dos conselheiros

• 18h00 – Encerramento

Sexta-feira (21 de fevereiro)

• 9h – Estratégia Nacional de Contratações Públicas e Plataforma Prospera Brasil

• 10h – Recrutamento para cargos comissionados

• 10h50 – Coffee-break

• 11h10 – Implementação da gestão de cessão de servidores do Estado da Paraíba

• 13h – Encerramento