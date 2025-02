João Pessoa: Governo realiza observação do céu na Igreja de Nossa Senhora da Penha

O cenário paradisíaco da Igreja de Nossa Senhora da Penha, em João Pessoa, será palco de uma ação de observação do céu, nesta quinta-feira (20), a partir das 16h30.

A ação, promovida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), tem participação do projeto ‘Bingo: Esperança no Espaço’, e marca os 157 anos da primeira expedição astronômica promovida em solo paraibano.

O evento vai contar com um ‘tour astronômico’, no qual será possível observar corpos celestes pelos telescópios produzidos por apenados da Cadeia Pública de Esperança, por meio do projeto ‘Bingo: Esperança no Espaço’. Vênus, Marte, Júpiter, Nebulosa do Caranguejo e Plêiades serão alguns dos astros previstos para esta apreciação.

Na ocasião, também será apresentado o maior radiotelescópio da América Latina, o Bingo, em fase de construção na cidade de Aguiar, e capaz de transformar sinais sonoros em informações sobre a parte escura do universo. Juntos, o Radiotelescópio Bingo e o Projeto Bingo: Esperança no Espaço têm fortalecido a popularização da ciência e colocado a Paraíba como referência no campo da astronomia.

O secretário da Secties, Claudio Furtado, destacou a importância do evento. “A Paraíba tem uma conexão histórica com a astronomia, e este evento reforça nosso compromisso em manter essa tradição viva. Celebrar os 157 anos da primeira expedição astronômica no estado é também reconhecer o avanço da ciência e da inovação que temos hoje. O projeto ‘Bingo: Esperança no Espaço’ une inclusão social e conhecimento, mostrando que a ciência pode transformar vidas. Ou seja, com iniciativas como essa, colocamos a Paraíba em posição de destaque na pesquisa astronômica e incentivamos novas gerações a se encantarem com o universo.

O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha, o padre Francisco de Assis Azevedo comemorou a parceria e lembrou que “esse é um importante passo, não só para o resgate da memória religiosa, mas também para o registro do recorte social e histórico vivido pelo nosso povo”.

Para o secretário da Seap, João Alves, este é um importante momento de celebração dos avanços aqui no estado. “Há 157 anos nossa capital foi escolhida para uma importante expedição científica, destacando-se no cenário nacional. Hoje, a Paraíba dá continuidade a esse legado”, comemorou.

A programação da ação celebrativa ainda conta com uma aula de campo: no turno da manhã, estudantes da rede pública de ensino irão ao Santuário, acompanhados de pesquisadores do projeto, que compartilharão seus conhecimentos acerca da história e da astronomia.

Contexto Histórico

Em 1868, jornais da época divulgavam um ‘Eclipse Anelar do Sol’, ao tempo em que anunciavam que a melhor região para a observação do fenômeno seria a então cidade ‘Parahyba do Norte’, atual João Pessoa. A partir daí, o Imperial Observatório Astronômico resolveu realizar uma expedição aqui na capital paraibana, colocando olhares de amantes da astronomia sobre nosso estado. O registro do encontro resultou em um outro momento histórico, já que a fotografia tirada neste dia é reconhecida como a primeira captada em solo paraibano.

Hoje a Paraíba dá continuidade a esse legado por meio de uma iniciativa que une ciência e inclusão social, por meio do Projeto Bingo: Esperança no Espaço, no qual reeducandos da Cadeia Pública de Esperança se dedicam à construção de telescópios com materiais recicláveis, promovendo tanto a ressocialização quanto a disseminação do conhecimento astronômico no estado.