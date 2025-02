Fórum de Campina Grande vai ter gestão voltada para o exercício da cidadania

Priorizar o exercício da cidadania de forma eficiente e inovadora. Essa é uma das metas do novo diretor do Fórum Affonso Campos, da Comarca de Campina Grande, juiz Ely Jorge Trindade. Mas, não é a única.

O magistrado também tem na lista de prioridades ações que beneficiem o bom funcionamento dos serviços, acomodando adequadamente magistrados(as), servidores(as) e todos os que visitarem o local.

“Nosso desafio primeiro é possibilitar que a Comarca de Campina Grande esteja alinhada com a gestão do desembargador-presidente Fred Coutinho à frente do Tribunal de Justiça da Paraíba, com priorização do exercício da cidadania de forma eficiente e inovadora. Pretendemos desenvolver ações que contribuam para que as magistradas e magistrados, bem como as servidoras e servidores, tenham as melhores condições possíveis para desenvolvimento do trabalho voltado ao aprimoramento da prestação jurisdicional”, assegurou o juiz Ely Jorge.

O diretor do Fórum lembrou o bom trabalho desempenhado pelas gestões anteriores, especialmente, no sentido de garantir acessibilidade e segurança a todos.

“Procuraremos, ao longo deste biênio, dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo desenvolvido pelas gestões do Fórum Affonso Campos, atuando em prol da acessibilidade e segurança da população atendida pelo Poder Judiciário, em Campina Grande”, ressaltou.

O gerente do fórum, Agnelo Oliveira, citou que a reforma no prédio vai contribuir para o avanço dos serviços.

“As obras de reforma do fórum foram de grande relevância, com instalações e substituições de equipamentos necessários para proporcionar mais conforto e segurança. Com a nova administração, os trabalhos devem continuar, de maneira que outros serviços elencados, após o levantamento solicitado pelo nosso diretor, juiz Ely Jorge, cujo propósito é prosseguir com a execução das demandas, além da realização de outros projetos”, falou.

A Comarca de Campina Grande abriga 37 unidades judiciárias e seis juizados auxiliares, atendendo também aos municípios de Boa Vista, Lagoa Seca e Massaranduba. São 434 servidores(as) atuando no Fórum Affonso Campos. Somente em janeiro de 2025, 3.110 pessoas visitaram o local.