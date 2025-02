Crescer 2025 abre credenciamento gratuito para quem deseja participar do evento

O Encontro Nacional da Família Católica – CRESCER 2025, que ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março em Campina Grande, Paraíba, está com credenciamento gratuito disponível para todos os interessados. Para participar, é necessário realizar a inscrição prévia através do site oficial: https://encontrodafamiliacatolica.com.br/.

O evento, que é totalmente gratuito, será realizado no Spazzio, localizado na Rodovia BR 230, KM 4, s/n, bairro do Catolé. Após efetuar o credenciamento online, os participantes deverão retirar a pulseira de acesso no local, no dia do evento, para garantir sua entrada nas atividades programadas.

O CRESCER 2025 promete uma programação rica em espiritualidade e formação para as famílias católicas de todo o país. Não perca a oportunidade de participar deste encontro especial. Para mais informações e para efetuar seu credenciamento, visite o site oficial: https://encontrodafamiliacatolica.com.br/.