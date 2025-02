Cícero Lucena assina termo para coleta sustentável no Carnaval

O prefeito Cícero Lucena assinou, nesta terça-feira (18), Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público da Paraíba (MPPB) para implementação da coleta seletiva, de forma sustentável, durante o Folia de Rua e Carnaval de João Pessoa. O documento oficializa a parceria entre as duas instituições, por meio do projeto ‘Recicla Folia’, que teve início na sexta-feira passada (14), coletando 5,01 toneladas de materiais recicláveis da Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa.

A solenidade de assinatura aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. “A Prefeitura, cada vez mais, tem a participação de todos da nossa cidade. Já fizemos a primeira experiência e vimos o quanto será importante para que João Pessoa, mais uma vez, seja inovadora e exemplo de política pública sustentável”, celebrou o prefeito.

Entidades – O trabalho de coleta seletiva ocorre por meio das associações Ascare-JP, Acordo Verde e Tribo de Judá. Cada noite contará com o trabalho de mais de 50 catadores, renumerados pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). A promotora de Justiça, Cláudia Cabral, destacou o trabalho humanizado que vem ganhando reconhecimento da sociedade e o papel de destaque dos trabalhadores, que contribuem para um Carnaval sustentável.

“A coleta seletiva funcionou, os catadores de recicláveis em total visibilidade no corredor da folia, em tempo real, acolhido por toda a sociedade. A nossa missão aqui é trazer uma educação ambiental, que vai muito além da limpeza urbana. Vai na consciência da coleta seletiva, vai na consciência da importância do trabalho dos catadores de recicláveis. Enfim, é essa política ambiental que nós estamos implementando de sustentabilidade no setor cultural”, enfatizou a promotora.

Valorização – Os 50 membros das associações, que receberam pagamento de diária, transporte, alimentação e equipamentos de proteção individual, além de poderem comercializar o material recolhido com as indústrias recicladoras, gerando renda e contribuindo com a reciclagem.

“Valorizar essas pessoas que fazem um trabalho tão importante no sentido de dar um destino ambientalmente, mais e melhor adequado do que simplesmente um serviço de limpeza tradicional, e a destinação a um aterro sanitário. Então, é muito importante essa questão de valorizá-los e fazer com que fomentemos, com que a sociedade abrace a importância desses atores e da reciclagem no nosso sistema de coleta da cidade”, destacou o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Presença – Ainda participaram da solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica o vice-prefeito Leo Bezerra, o procurador do município, Bruno Nóbrega, além dos secretários Welisson Silveira (Meio Ambiente), Vitor Hugo (Turisno), Rougger Guerra (Gestão Governamental), Janildo Silva (Comunicação) e Mestre Fubá, da Associação Folia de Rua.