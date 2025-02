Senadora lança programa “Antes que aconteça” no Pré-Carnaval de João Pessoa

Foi lançado nesta segunda-feira (17) o programa ‘Antes que aconteça’ e suas ações no Pré-Carnaval de João Pessoa. O anúncio foi feito pela coordenadora-nacional do programa, senadora Daniella Ribeiro, ao lado do prefeito Cícero Lucena e autoridades políticas.

A coordenadora-estadual do programa, Camila Mariz Ribeiro, segunda-dama da Paraíba, também esteve presente ao evento que aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM).

A senadora Daniella Ribeiro iniciou pedindo um minuto de silêncio pela memória das vítimas de feminicídio no país. Em seguida, agradeceu ao prefeito Cícero Lucena pela parceria exitosa, assim como também a feita com o Governo da Paraíba e os demais parceiros do programa.

Em sua fala, Camila relatou um pouco do que enfrentou, quando sua mãe foi vítima de feminicídio, no Sertão da Paraíba. Emocionada, ela fez um apelo para que outras mulheres não se tornem vítimas desse tipo de crime que destrói famílias.

O prefeito Cícero Lucena elogiou a iniciativa da senadora e vestiu, literalmente, a camisa do evento, entregue pela senadora a ele e ao vice-prefeito Léo Bezerra.

As ações no Pré-Carnaval de João Pessoa contam com material de divulgação nos principais blocos carnavalescos da capital, além da distribuição de bottons e exibição de jingle, que foi apresentado durante o evento.

Além de João Pessoa, as ações do Antes que aconteça também serão realizadas em outros municípios paraibanos, a exemplo do Conde e de Cajazeiras.