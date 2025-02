PB Rural Sustentável implanta cisternas em Piancó

O município de Piancó foi contemplado com a construção de novas cisternas nas comunidades rurais, por meio do programa PB Rural Sustentável, iniciativa do Governo da Paraíba que visa garantir o acesso à água para as famílias sertanejas, realizada por intermédio de uma ação conjunta da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer) e Projeto Cooperar.

Foram entregues 13 cisternas na Comunidade Volta, outras 13 no Sítio Tanque Seco e mais 22 na Comunidade Santa Cruz, totalizando 48 cisternas.

A construção dessas cisternas representa um avanço significativo para as famílias do município, especialmente para aquelas que vivem onde a escassez de água é um desafio constante. Com o armazenamento adequado da água da chuva, essas comunidades ganham segurança hídrica, promovendo melhores condições de vida e desenvolvimento sustentável para a região.

O processo para construção das cisternas pelo PB Rural Sustentável começa com a seleção das famílias, conduzida pela Empaer, em parceria com os presidentes das associações locais, que realizam uma triagem para identificar os beneficiários. A Empaer coleta documentos essenciais, como o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), e elabora os projetos técnicos necessários.

Após essa etapa, o Projeto Cooperar assume a capacitação das famílias, oferecendo orientações sobre a gestão e utilização adequada das cisternas após a construção. A execução das obras é responsabilidade de empresas contratadas, que são fiscalizadas pelos presidentes das associações ou representantes das comunidades, garantindo transparência e qualidade na implementação.

Sobre o PB Rural Sustentável – O PB Rural Sustentável é um projeto do Governo do Estado da Paraíba, considerado um dos alicerces para o desenvolvimento econômico, e social da população da zona rural paraibana, garantindo água de qualidade especialmente do semiárido paraibano.

O objetivo é melhorar o acesso à água, reduzir a vulnerabilidade agroclimática e aumentar o acesso a mercados das organizações de produtores da agricultura familiar da Paraíba. Os investimentos somam US$ 80 milhões – numa parceria com o Banco Mundial – na agricultura familiar beneficiando mais de 57 mil famílias em todas as regiões do estado.