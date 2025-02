Mosteiro das Clarissas celebra 75 anos e busca apoio para reforma

*Vídeo: redes sociais

O Mosteiro das Clarissas, em Campina Grande, está celebrando seus 75 anos de fundação e, dentro dessa comemoração jubilar, as irmãs fazem um apelo à comunidade para ajudar na reforma do prédio.

O local, que abriga atualmente 32 religiosas, apresenta problemas estruturais, especialmente no telhado e na enfermaria, onde vivem várias irmãs idosas que necessitam de cuidados especiais.

Vivendo da providência divina e sustentadas por doações, as clarissas dedicam suas vidas à oração, ao trabalho e à vida fraterna. A abadessa do mosteiro, Madre Maria Letícia da Trindade, destaca a importância de restaurar o espaço para garantir um ambiente adequado para a vida das atuais residentes e para acolher as novas vocações que continuam a florescer.

Para isso, a comunidade monástica pede a colaboração de fiéis e pessoas de boa vontade. Qualquer quantia pode ser doada via Pix, e os doadores são convidados a enviar o comprovante para o WhatsApp da lojinha do mosteiro, para que seus nomes sejam incluídos em uma caixinha de oração, como forma de gratidão e intercessão pelas suas intenções.

“O que cada um puder doar será uma grande ajuda para nós. Nosso mosteiro é um espaço de oração e de entrega a Deus, e queremos continuar essa missão em um ambiente mais seguro e digno”, afirma a madre.

As doações podem ser feitas via Pix, cujo contato está disponível com as irmãs. Quem desejar mais informações pode entrar em contato pelo WhatsApp da lojinha do mosteiro.