João Pessoa: Funjope inicia pagamento de editais do Carnaval Tradição 2025

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) iniciou, nesta segunda-feira (17), o pagamento do edital do Fundo Municipal de Cultura (FMC) voltado para o Carnaval Tradição 2025. Já receberam cinco escolas de samba e 19 ala ursas e clubes de orquestra.

Ainda, nesta terça-feira (18), deverão receber recursos nove tribos indígenas e seis maracatus. O valor total do edital é de R$ 1,169 milhão. O link para conferir as agremiações selecionadas é https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/licitacoes/visualizar-arquivo?id=94548.

“É um momento muito especial que a cultura de João Pessoa vive, não apenas por este ciclo de festas carnavalescas que estamos iniciando, mas, sobretudo, por essa capacidade que a Prefeitura de João Pessoa está mostrando de planejamento e de garantia de estímulos financeiros a todos os agrupamentos do Carnaval Tradição”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que foram realizados diversos diálogos com as ala ursas, tribos indígenas carnavalescas, maracatus, escolas de samba e clubes de frevo exatamente para que, nesta semana, fosse possível garantir os pagamentos e o bom fluxo financeiro para o Carnaval.

“Estamos pagando como havíamos previsto e isso é muito bom para todos nós, porque dá tranquilidade e segurança aos carnavalescos e todos os profissionais que organizam junto conosco o Carnaval Tradição”, acrescenta.

Recursos – O valor da premiação previsto será distribuído da seguinte forma: para as escolas de samba são cinco prêmios de R$ 43 mil, totalizando R$ 215 mil. Para os clubes de orquestra do grupo A são cinco prêmios de R$ 25,5 mil, somando R$ 127,5 mil; do grupo B são quatro prêmios de R$ 22 mil, totalizando R$ 88 mil.

Para as tribos indígenas do grupo A são R$ 88 mil, sendo cinco prêmios de R$ 25,5 mil, num total de R$ 127,5 mil, e cinco prêmios de R$ 22 mil para o grupo B, num total de R$ 110 mil.

As ala ursas do grupo A recebem dez prêmios de R$ 25,5 mil, totalizando R$ 255 mil. Já para as do grupo B, são nove prêmios de R$ 22 mil, somando R$ 198 mil. Por fim, os maracatus recebem seis prêmios de R$ 8 mil, totalizando R$ 48 mil.