A Casa da Criança Doutor João Moura, instituição filantrópica que há mais de 70 anos atende crianças em situação de vulnerabilidade em Campina Grande, está promovendo mais uma edição da sua tradicional campanha de arrecadação de leite Ninho e Mucilon. Os produtos são essenciais para a alimentação das crianças do berçário, que atualmente conta com 75 bebês divididos em três setores.

A diretora da instituição, Maria Betânia, fez um apelo por doações durante entrevista à rádio Caturité FM.

“A Casa da Criança tem a campanha do leite Ninho e da massa do Mucilon há mais de 10 anos. E o leite ajuda na alimentação das crianças do berçário. Temos três berçários e, em cada um deles, há 25 crianças. Após essa campanha, também arrecadamos fraldas e materiais de higiene, que são indispensáveis para o cuidado diário dos pequenos”.

Os interessados podem fazer as doações presencialmente na sede da Casa da Criança, localizada na Rua Doutor João Moura, 487, Bairro São José. Também é possível contribuir via Pix pelo CNPJ 08.854.515/0001-60 ou por depósito no Banco do Brasil.

Além de leite e itens de higiene, a instituição recebe doações de alimentos, materiais de limpeza e ainda conta com um brechó beneficente.

Para mais informações ou para se tornar um padrinho da causa, entre em contato pelo telefone (83) 9 9372-3547.

Ouça a entrevista completa.