Drones: têm novo prazo para solicitarem autorização para voo na Via Folia

O período para novas solicitações de autorização para voos com drones, as aeronaves remotamente pilotadas (RPAs), no corredor da Via Folia, em João Pessoa foi reaberto. De acordo com o Comando de Operações Aéreas (COA) da Polícia Militar, os pilotos destes equipamentos têm até esta quarta-feira (19), às 13h, para se cadastrarem.

O cadastro deve ser feito no link: https://forms.gle/uMLCsovseXJViihG8, ou no site institucional da PMPB.

A unidade explica que é necessária a autorização para voos com drones, tendo em vista que no período de 22 a 26 deste mês, as localidades de festa e com grande concentração de pessoas na avenida Epitácio Pessoa, na Via Folia, tornaram-se uma Zona Restrita de Voo (FRZ).

“Essa medida já foi implementada em eventos anteriores, e na última sexta-feira (14), na abertura do pré-carnaval, o que trouxe ainda mais segurança para os foliões. A regulamentação é feita justamente com essa intenção de ordenar o espaço, tanto é que o registro é feito junto ao Cindacta III, da própria Força Aérea Brasileira, que legaliza as ações”, explicou o major Deuslânio, comandante do COA.

O comandante ressaltou que o cadastro é rápido, simples e gratuito, devendo os pilotos informarem os dados básicos deles e das aeronaves. Quem for flagrado com RPAs sem autorização nos dias de festa na Via Folia deverá responder na forma da lei, e terá o material apreendido.