Senador é homenageado por ações em favor da saúde mental em Campina

O Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) foi homenageado na tarde e noite desta sexta-feira (14), durante lançamento do documentário “Caminho da Liberdade” – a história da rede de saúde mental de Campina Grande, retratando as ações que acabaram com os manicômios na cidade e implantaram uma nova realidade de apoio aos pacientes.

“Passou um filme, literalmente, hoje, quando participei, ao lado de Aninha, do lançamento do documentário Caminho da Liberdade, retratando a mudança que começou a ser efetivada em nossa gestão como prefeito de Campina Grande, dando liberdade e cidadania aos que viviam nos manicômios e passaram a ter uma vida diferente e humana”, disse Veneziano.

O médico Geraldo Medeiros, secretário de saúde à época, elogiou a atitude de Veneziano, quando prefeito, em apoiar o início das ações da luta antimanicomial. “Veneziano, com sua sensibilidade, deu carta branca para fazermos o melhor para estas pessoas, que sofriam nos manicômios, e dar-lhes dignidade”, disse o.

A atual Secretária Executiva de Saúde Mental de Campina Grande, Lívia Sales, agradeceu a Veneziano por, como prefeito da época, “abrir as portas da cidade para o Ministério da Saúde e sempre dizer que era necessário a gente tocar essa mudança. Ele

Sempre dizia: ‘Campina Grande vai mudar essa realidade’”.

Ao falar aos presentes, Veneziano agradeceu a homenagem e disse lembrar muito bem das mudanças empreendidas. “Foi uma ruptura, pois não mais poderíamos continuar a conviver com aquela realidade. Deus nos permitiu. Foi uma oportunidade de podermos fazer parte desta mudança. Além do caminho da liberdade, também foi o caminho da cidadania, porque muitos daqueles passaram a ter vida digna e com cidadania”.

Acompanhado da ex-primeira-dama Ana Claudia, Veneziano agradeceu as referências a ele feitas e reafirmou seu compromisso com a política de saúde mental desenvolvida na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. “Fico muito feliz em me sentir útil a políticas como essa. E continuamos sempre à disposição, em Brasília, para colaborar com as ações da gestão do prefeito Bruno”.