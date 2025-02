Podcast: Colônia de Pescadores é implantada em Galante

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, foi celebrada a implantação da Colônia dos Pescadores de Campina Grande, que foi oficializada nesta sexta-feira em Galante.

Com a presença de autoridades como a secretária executiva da Pesca, Maria Silvia Cunha, e especialistas como o engenheiro agrônomo Adriano, foi discutida a importância dessa iniciativa para legalizar e profissionalizar a atividade pesqueira na região.

A colônia vai beneficiar pescadores de Campina Grande e cidades vizinhas, proporcionando acesso a direitos e políticas públicas.

Ouça o podcast completo

https://soundcloud.com/paraibaonline/podcast-colonia-de-pescadores-e-implantada-em-galante