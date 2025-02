O Encontro Nacional da Família Católica – Crescer 2025, que ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março em Campina Grande, Paraíba, contará pela primeira vez com a participação do casal Amanda e Marcelo Buttchevits, reconhecidos por seu trabalho de evangelização nas redes sociais.

Trajetória de Evangelização Digital

Amanda e Marcelo Buttchevits têm se destacado no cenário católico brasileiro por utilizarem plataformas digitais para disseminar a fé e os valores cristãos. Através do canal “Família Virtuosa” no YouTube, eles compartilham conteúdos que abordam temas como espiritualidade, vida familiar e educação dos filhos à luz da doutrina católica.

Além dos vídeos, o casal oferece cursos online por meio da plataforma “Família Virtuosa”, abordando tópicos como temperamentos, modéstia e feminilidade, evangelização dos filhos e estratégias para crescer nas redes sociais. Esses cursos visam auxiliar outras famílias a vivenciarem os ensinamentos católicos no cotidiano e a utilizarem as redes sociais como ferramentas de evangelização.

Participação no Crescer 2025

Amanda e Marcelo conduzirão uma pregação no Crescer, onde compartilharão suas experiências e estratégias de evangelização digital, inspirando outras famílias a utilizarem as plataformas online para disseminar a fé.

A presença do casal no Crescer 2025 reforça a importância da evangelização nas redes sociais e destaca o papel das famílias como protagonistas na transmissão da fé católica na era digital.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Amanda e Marcelo Buttchevits, acesse o canal “Família Virtuosa” no YouTube: www.youtube.com/@amandaemarcelofamiliavirtuosa

Para mais informações sobre o Crescer 2025 e sua programação completa, visite o site oficial do evento: www.encontrodafamiliacatolica.com.br