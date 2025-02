“Caminho da Liberdade” emociona público em estreia no Teatro Municipal de Campina

Nessa sexta-feira, o Teatro Municipal Severino Cabral foi palco da estreia do documentário “Caminho da Liberdade: a história da Rede de Saúde Mental de Campina Grande”. O evento, que marcou os 20 anos da reforma antimanicomial na cidade, alcançou lotação máxima de público e emocionou os presentes com relatos e imagens inéditas sobre a transformação dos serviços de Saúde Mental no Município.

A produção do documentário foi idealizada pelo assessor de comunicação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande, João Vitor Araújo, e desenvolvida pela equipe de Comunicação do órgão. Foram colhidos depoimentos de 25 participantes da luta antimanicomial de Campina Grande, incluindo gestores, profissionais de saúde, fotojornalista, pacientes e representantes do Ministério da Saúde.

Além de depoimentos, o documentário exibe fotografias inéditas do antigo Instituto Campinense de Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional (ICANERF), conhecido como Hospital João Ribeiro, feitas pelo fotojornalista Antônio Ronaldo. O recorte em imagens ilustra o cenário de abandono e dor que impulsionou o processo de fechamento do antigo hospital psiquiátrico e a implementação de serviços substitutivos, como as Residências Terapêuticas e os Centros de Atenção Psicossocial.

Presenças

O prefeito Bruno Cunha Lima, que se emocionou em diversos momentos durante a exibição do documentário, destacou a importância do atendimento humanizado e especializado, uma prioridade de sua gestão.

“É de fato necessário o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Saúde, em especial, pela Secretaria Executiva de Saúde Mental, que foi criação da nossa gestão, com o trabalho que Juliana Cunha Lima e que dra. Lívia fazem de forma muito dedicada. Aliás, Campina Grande já vem se destacando desde o processo de luta antimanicomial, mais de 20 anos atrás, quando o trabalho passou a ser muito mais focado em humanizar, em cuidar das pessoas que tem alguma condição psiquiátrica”, disse o prefeito.

Bruno elencou serviços que Campina Grande oferta hoje e o pioneirismo em algumas frentes da Saúde Mental.

“Hoje, as nossas quatro residências terapêuticas; os CAPS; uma medida que Campina é pioneira para a Paraíba e para o Nordeste, que foi a criação do nosso Ambulatório de Saúde Mental, com atendimento psicológico e psiquiátrico. Enfim, acho que todo esse conjunto de ações com expansão da rede de CAPS, com expansão de atendimento, com criação de clínica escola dedicada a pessoas autistas, com ampliação das vagas para pessoas com deficiência na Educação do Município. Todo esse conjunto faz parte de uma grande visão de mundo que nós temos, que é a de preocupação e de compromisso com as pessoas, com a vida das pessoas e a vida de forma plena”, destacou o prefeito.

A sessão contou com a presença de diversas autoridades, como da primeira-dama do município, Juliana Figueiredo Cunha Lima; o senador Veneziano Vital do Rêgo e sua esposa, a ex-primeira-dama Ana Claudia Vital do Rêgo e o vice-prefeito de Campina Grande, Alcindor Villarim. Juliana, que é psicóloga, falou com a imprensa e elogiou o trabalho realizado para a produção do documentário.

“Estou muito orgulhosa! A gente está aqui falando sobre a história da Saúde Mental de Campina, desde a luta antimanicomial, de todos os avanços que a cidade vem tendo. Nós vamos ouvir relatos de moradores do antigo Hospital João Ribeiro e como eles estão sendo bem tratados hoje. A vida foi devolvida para eles. Então, para uma psicóloga, acho que não tem orgulho maior do que a gente ver todos esses avanços na Saúde Mental da nossa cidade. Estou muito feliz”, declarou a primeira-dama.

Comenda “Caminho da Liberdade”

Durante o evento foram prestadas homenagens aos profissionais e agentes que contribuíram para a evolução da rede de saúde mental, assim como aos pacientes, hoje moradores das residências terapêuticas do município, com a entrega da Comenda “Caminho da Liberdade”.

O prefeito Bruno foi homenageado pela expansão da rede de Saúde Mental da cidade e recebeu a Comenda, emocionado, das mãos de três ex-pacientes do antigo Hospital João Ribeiro. A primeira-dama do município, Juliana Figueiredo Cunha Lima, também recebeu a homenagem, pela dedicação voluntária e constante aos serviços ofertados à população.

O médico Geraldo Medeiros Junior, secretário de Saúde à época do início da reforma, foi outro homenageado e elogiou a sensibilidade do então prefeito Veneziano Vital do Rêgo em apoiar as ações da luta antimanicomial, proporcionando dignidade aos pacientes que antes sofriam nos manicômios. Hoje senador, Veneziano recebeu a Comenda “Caminho da Liberdade” pelas mãos do prefeito Bruno Cunha Lima e falou com a imprensa sobre sua experiência no período da reforma.

“Eu me recordo, em 2005, quando nós assumíamos a Prefeitura, o processo de transição no país começava há não mais do que cinco anos. E nós, quando estávamos com a equipe, praticamente toda ela formada de devotadas mulheres campinenses, conhecedoras sobre o assunto, nós ampliamos os Centros de Atenção Psicossocial, pela primeira vez foi instalado o CAPSinho e Campina se tornou uma referência. E é muito bom que, passados esses anos, nós tenhamos e vejamos um processo evolutivo de novos equipamentos, de novas ações, com novas políticas que se somam às anteriores. Participar desse período, portanto, é para todos nós um motivo de júbilo, mostrando que Campina Grande evolui numa área tão sensível e que carece sempre de um olhar diferenciado”, ressaltou o senador Veneziano, destacando ainda que tem atendido todas as demandas que são apresentadas pela Secretaria de Saúde de Campina Grande e pelo prefeito Bruno, a exemplo do futuro CAPS do Aluízio Campos, que já está sendo viabilizado.

Outras homenagens

Na ocasião, ainda foram homenageados: o atual secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga Jr. e a equipe de produção do documentário, que foi aplaudida calorosamente ao subir ao palco; a secretária executiva de Saúde Mental, Lívia Sales; os médicos psiquiatras Edmundo Gaudêncio e Mateus Praxedes; a coordenadora das Residências Terapêuticas, Josilene Paixão Xavier; a psicóloga Vitória Barbosa; e a vereadora Carol Gomes.

O secretário Dunga Jr. falou sobre a expansão da rede e o reconhecimento nacional e agradeceu todo o apoio recebido da primeira-dama Juliana e do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Campina hoje se destaca, reconhecida até pelo Ministério da Saúde. Eu estive com a ministra há uns 15 dias em Salvador e ela quer vir a Campina Grande para ver todos os serviços de Saúde Mental do município. Agradeço a dra. Juliana a ao prefeito Bruno por toda a dedicação e cuidado em melhorar nossos serviços de Saúde, em especial, de Saúde Mental”, detalhou.

Apresentações artísticas e exposição fotográfica

Além da exibição do filme e da entrega das Comendas, o público prestigiou apresentações artísticas e culturais realizadas por pacientes e profissionais da Rede Municipal de Saúde Mental, integrando o Programa Saudavelmente. Essas performances destacaram a importância da inclusão e do protagonismo dos usuários nos serviços de saúde mental, reforçando o compromisso com o cuidado humanizado.

Complementando a programação, uma exposição fotográfica apresentou registros históricos e contemporâneos da reforma psiquiátrica em Campina Grande. Imagens inéditas capturadas pelo fotojornalista Antônio Ronaldo no antigo Hospital João Ribeiro, algumas das quais ele revela no documentário que nunca as mostrou a ninguém, pela dor que elas o fazem recordar; e imagens atuais dos ex-pacientes do Hospital, registradas pela fotojornalista Nelsina Vitorino, além do diretor do documentário, João Araújo, e do fotógrafo Emanuel Tadeu.

O sucesso do lançamento reforça a importância de preservar a memória e reconhecer os avanços na área de saúde mental, celebrando duas décadas de transformação e inspirando futuras iniciativas em prol do cuidado humanizado. O documentário “Caminho da Liberdade: a história da Rede de Saúde Mental de Campina Grande” em breve será disponibilizado no canal da Prefeitura de Campina Grande no Youtube – https://www.youtube.com/@prefcampinagrande/

Codecom