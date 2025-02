Veneziano recebe comenda ‘Parlamentar amigo do ACS e ACE’

O Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) participou nesta sexta-feira (14), a convite da CONACS – Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Encontro Nacional dos ACS e ACE, em Campina Grande-PB.

Na oportunidade, o senador recebeu a comenda da ‘Parlamentar amigo do ACS e ACE’, por todas as conquistas que ele já garantiu às duas categorias, quando era prefeito de Campina Grande, como Deputado Federal e Senador, e pela luta constante para garantir ainda mais benefícios, como a regulamentação da aposentadoria especial, através do seu Projeto de Lei Complementar nº 185/2024, que encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE do Senado Federal aguardando a designação do relator.

Segundo a presidente do CONACS, Ilda Angélica, as funções ACS e ACE vêm ampliando suas conquistas nos últimos anos e isso se deve, em muito, ao apoio de líderes políticos nacionais, a exemplo do senador Veneziano.

“Quando me questionaram hoje sobre os motivos da comenda a Veneziano, eu respondi: ‘isso é um agradecimento a todo do trabalho que ele faz pelos ACS e ACE’. Ele sempre nos apoiou, tem um trabalho que dispensa comentários, pois os próprios agentes são testemunhas da sua atuação”, disse Ilda.

Quem também destacou a atuação do senador junto às bandeiras da CONACS foi presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias da Paraíba (Sindras PB), Giovanni Freire.

“Veneziano é um amigo das nossas categorias e o político mais atuante em defesa das bandeiras dos ACS e ACE. Ele foi fundamental para a aprovação da Emenda Constitucional 121, que beneficia os os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. Ele trabalhou incansavelmente para aprovação desta matéria, desde a Câmara, quando era Deputado Federal e hoje, Senador, com a Emenda Constitucional que trouxe dignidade para essas duas categorias. Gratidão é o que nós temos para com o nosso senador Veneziano, o Senador que mais trabalha pela Paraíba e o que mais trabalha pelos ACS e ACE no Brasil”, comentou, Giovanni Freire.< /div>

“Não foi por receber essa comenda que trabalhamos em prol das demandas da CONACS, mas, claro, ficamos gratos por sermos tratados por tantos gestos magnânimos de simpatia e cordialidade a um trabalho desenvolvido desde quando éramos prefeito, passando pro deputado e agora senador. Portando, para mim, sempre foi gratificante defender essas categorias e agradeço penhoradamente ao gesto de vocês, que ficará para mim sempre guardado no coração”, afirmou Veneziano.

Quando Prefeito de Campina Grande, de 2005 a 2012, Veneziano efetivou os ACE e ACS que já atuavam como prestadores de serviço e realizou concursos públicos para a contratação de mais profissionais. Como Deputado Federal e Senador, garantiu benefícios como a aprovação do projeto que considera os ACS e ACE profissionais de saúde, garantindo-lhes poder trabalhar em dois cargos públicos; e agora a luta pela aposentadoria especial.

Participaram ainda da solenidade a Superitendente do Ministério da Saúde na Paraíba, Joelma Greicy, que enalteceu as conquistas do senador e do presidente Lula pelos ACS, ACE; o Secretário de Saúde de Campina, Carlos Dunga, que disse que o parlamentar é visto pelas equipes de saúde como “Senador da Saúde”; a ex-senadora Nilda Gondim, a ex-secretária de Estado Ana Claudia Vital, dentre outros secretários e lideranças.