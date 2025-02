Ponte entre Alhandra e Caaporã é totalmente interditada

APonte sobre o Rio Papocas, na PB-034, entre o município de Alhandra e o distrito de Cupissura, em Caaporã, está totalmente interditada para garantir a segurança de todos que precisam utilizar aquele trecho da rodovia.

Carros de passeio, ônibus e transportes de carga pesada deverão utilizar rotas alternativas. No caso, quem está em Alhandra e quer ir para Caaporã e vice-versa deve retornar pela BR-101.

O diretor de Operações do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Orlando Soares, explica que o objetivo primordial é a segurança das pessoas, além de minimizar os transtornos para os usuários. “Não haverá mais tráfego de veículos por essa ponte.

Estamos criando estratégias para minimizar os transtornos causados por essa interdição, encurtando o tempo de tráfego do usuário, até que uma nova obra emergencial seja feita”, enfatizou.

A interdição aconteceu após a conclusão de um laudo emitido pelo corpo técnico do DER, constatando que a atual condição estrutural da ponte não oferece total segurança aos usuários.

“O documento apresenta riscos significativos à segurança do usuário, por isso ficou acordado que a ponte seria totalmente interditada”, afirmou o gerente de Manutenção do DER-PB, Leandro Marinho de Benévolo.

Anteriormente à conclusão do laudo técnico, o DER, por meio da Residência Rodoviária de Itabaiana, em parceria com a Superintendência Municipal de Trânsito de Alhandra (SMT), realizou desde a semana passada, dois bloqueios no local, sendo um na saída de Alhandra em direção ao distrito de Cupissura, em Caaporã, e outro na saída do distrito de Cupissura em direção à Alhandra, ambos na PB-034.