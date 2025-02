Policiais realizam protesto em frente à Granja Santana por reajuste salarial

Policiais civis, militares e penais realizaram um protesto em frente à Granja Santana, residência oficial do governador João Azevêdo, na Avenida Beira Rio, em João Pessoa. Durante a manifestação, os dois sentidos da via foram interditados, causando lentidão no trânsito.

Os manifestantes reivindicam reajuste salarial e afirmam que a Polícia Civil da Paraíba tem o menor salário do país. Atualmente, um policial civil iniciante recebe pouco mais de R$ 4.000, enquanto em estados vizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte, o valor chega a R$ 4.700.

No Piauí, o salário pode chegar a R$ 6.500.Além do aumento salarial, os policiais também cobram um aumento no efetivo, que atualmente é de 2.289 agentes, número bem abaixo do estipulado por lei, que prevê 7.925 policiais civis no estado. O Ministério Público entrou com uma ação contra o governo, exigindo a regularização do quadro.