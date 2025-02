O novo secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de Campina Grande (Sesuma), Dorgival Vilar, participou nesta quinta-feira, 13, do café da manhã oferecido diariamente para todos os agentes de limpeza da pasta. A visita foi uma oportunidade para uma apresentação oficial do secretário aos trabalhadores da limpeza urbana.

Dorgival Vilar agradeceu pelo momento e disse que está na função de secretário municipal para auxiliar todos os agentes de limpeza. No final do mês de novembro do ano passado, ele teve a oportunidade de ser secretário interino da Sesuma,

“Estamos retornando de forma efetiva agradecendo ao trabalho que vocês fazem por Campina Grande. O serviço realizado é um dos mais essenciais para o Município”, disse o secretário para os agentes de limpeza.

O secretário lembrou também que Campina Grande é uma das cidades mais limpas do Brasil, pela organização do trabalho que é realizado pela Prefeitura e pelos seus agentes.

“A população precisa se conscientizar e saber do trabalho realizado pelos agentes. Muitos têm outras atividades no decorrer do dia. Mudou muito. Não são mais chamados de lixeiros, existe o respeito à categoria”, ressaltou Jomeres Tavares, diretor do Departamento de Limpeza Urbana.

O secretário falou ainda sobre seu trabalho à frente da Sesuma. “Esperem de mim alguém que irá reconhecer o trabalho em todos os sentidos. Vamos buscar melhorias para que vocês possam continuar desempenhando trabalhos na melhor qualidade do serviço e tenham em mim um apoio para todos vocês”, afirmou Dorgival Vilar.

Ao final da apresentação do novo secretário, todos fizeram uma oração para agradecer mais um dia de trabalho pela Sesuma nas ruas de Campina Grande.