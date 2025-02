Em entrevista à rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (14), o secretário de Saúde de Campina Grande, Dunga Júnior, admitiu que as unidades de saúde do município enfrentaram dificuldades no reabastecimento de insumos nos primeiros meses do ano.

Segundo ele, o problema foi causado pela transição de exercício econômico-financeiro da gestão municipal. “Não é porque o prefeito foi reeleito que continuou como se fosse um ano para o outro. Encerrou-se todo um processo de gestão no dia 31 de dezembro, e estamos iniciando outro. Mas já conseguimos avançar em muita coisa agora em janeiro e fevereiro”, explicou o secretário.

Dunga também destacou que houve mudanças no processo de compras da prefeitura, o que impactou temporariamente o fornecimento de insumos. No entanto, ele garantiu que a situação está sendo normalizada.

“A exemplo dos leites especiais, que são demandados pela Justiça, já concluímos a chegada do último lote para regularização. Fitas glicêmicas, material para curativos e até papel ofício também estão sendo repostos”, afirmou.

O secretário ressaltou que, apesar das dificuldades, os serviços de saúde não foram interrompidos. “Nunca parou serviço em UPA, nunca parou serviço em nenhum dos hospitais. Estamos caminhando para que tudo seja equalizado agora em fevereiro, e muita coisa já foi regularizada”, garantiu.