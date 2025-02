Com o avanço das obras para construção da Ponte do Cuiá, na ladeira entre os bairros de Mangabeira e Valentina Figueiredo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) informa à população que, a partir deste sábado (15), um trecho da Rua Francisco Porfírio Ribeiro passará por intervenção, sendo necessário que os condutores mantenham a atenção redobrada ao transitarem pela via.

A pedido da construtora responsável pelos serviços, nesta etapa da execução, será necessário realizar o estreitamento da área que corresponde a elevação atualmente existente na via (antiga ponte). Com isso, será necessário suprimir parte da ciclofaixa, trecho de aproximadamente 100 metros, que fica na lateral do corredor, sentido Mangabeira/Valentina.

Apesar disso, a circulação na região não sofrerá grande alteração, tendo em vista que serão mantidas liberadas para circulação, as duas pistas de rolamento em sentido duplo.

Redobrar a atenção

O órgão de trânsito ressalta ainda que a população deve transitar com cautela pela região, redobrando a atenção para a sinalização e mantendo a velocidade reduzida, lembrando sempre de respeitar a circulação dos pedestres e ciclistas e dando preferência ao fluxo para estes públicos.

O projeto

A Ponte do Cuiá é mais um marco histórico para a infraestrutura e mobilidade da gestão do prefeito Cícero Lucena. Quando concluído, o projeto solucionará demandas importante para a região que sofre, principalmente, com alagamentos em períodos chuvosos.

A obra consiste na construção de uma ponte mista, com tabuleiro em estrutura metálica e concreto armado. Além da Rua Francisco Porfírio Ribeiro, a Rua Brasilino Alves da Nóbrega também compõe o corredor que liga estes dois bairros super populosos da Capital. Com a conclusão dos serviços, a extensão entre as duas ruas ganhará mais duas faixas de trânsito, ciclofaixa e iluminação em LED. Também será feita uma requalificação nas margens do Rio Cuiá.