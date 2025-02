No espaço dedicado à saúde pública no programa Conexão Caturité, o diretor da Vigilância Ambiental de Campina Grande, Hércules Lafite, falou sobre a recente divulgação do primeiro LIRAa de 2025.

Ele disse que Campina Grande mostrou avanços na luta contra o Aedes aegypti, reforçando a importância da conscientização e da participação da população.

Ouça o podcast completo aqui.