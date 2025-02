Câmara de João Pessoa discute ampliação do horário do bloco Muriçocas de Miramar

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na manhã desta sexta-feira (14), uma sessão especial para debater a ampliação do horário de término do bloco pré-carnavalesco ‘Muriçocas de Miramar’. A proposta é encerrar os festejos às 4h, em vez das 2h, como acontece atualmente. O debate foi proposto pelo vereador João Almeida (PDT).

A mesa de trabalho foi composta pelo propositor da sessão, pelos vereadores Guguinha Moov Jampa (PSD), que secretariou os trabalhos, e Luís da Padaria (Agir); pelo diretor de Ação Cultural da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Antônio Alcântara; pelo diretor de Desenvolvimento Institucional da Secretaria Municipal de Turismo de João Pessoa (Setur), Bento Correia; pelo diretor da Secretaria de Desenvolvimento e Controle Urbano (Sedurb), Sérgio Luiz; e pela presidente da Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba (AMEG), Márcia Medeiros de Andrade.

João Almeida destacou que o bloco ‘Muriçocas do Miramar’ é um dos maiores e mais tradicionais eventos pré-carnavalesco do Brasil, reconhecido como Patrimônio Imaterial de João Pessoa, e já foi o maior bloco de pré-carnaval da América Latina. De acordo com ele, nos últimos anos, o horário limitado do evento tem prejudicado sua grandiosidade e seu impacto cultural, social e econômico.

“O encerramento precoce do bloco, atualmente às 2h, compromete a capacidade de organização e apresentação dos trios elétricos e artistas, além de dificultar o trabalho dos comerciantes informais e empresas envolvidas. Por ser patrimônio imaterial, o bloco exige medidas que preservem e fortaleçam sua relevância. A ampliação do horário para as 4h possibilitará uma maior valorização do evento, melhora da qualidade e valor cultural, beneficiando os foliões, a economia local, os comerciantes informais, os organizadores e a imagem cultural de João Pessoa”, justificou.

O parlamentar espera que a Câmara possa aprovar um projeto com a prorrogação do horário de encerramento bloco antes do evento deste ano, que acontece na quarta-feira (26). Ele pediu que as instituições se desdobrem, apenas um dia por ano, para garantir a evolução do bloco pela Via Folia por mais tempo.

O vereador Luís da Padaria (Agir) afirmou que é preciso dialogar para que haja a valorização do pré-carnaval da cidade.

“A gente sabe que temos normas, mas tudo pode ser conversado e flexibilizado. Está na hora de todo mundo se unir e salvar o bloco Muriçocas do Miramar. Estamos aqui para somar, vamos trabalhar pelo povo e pelos mais humildes”, afirmou o parlamentar, agradecendo a presença de todos na sessão, pelo compromisso com o carnaval de João Pessoa.

Já Guguinha Moov Jampa (PSD) argumentou que, pelo desfile ocorrer em um dia de semana, é natural que as pessoas demorem um pouco mais a chegar ao local de concentração do bloco, e isso já limita o tempo de festa na avenida. De acordo com ele, o tempo também é curto para todos os trios chegarem ao final.

“Precisamos pedir à Polícia Militar e ao Ministério Público para reavaliar, reconsiderar. Se não puderem estender o fim para 4h, vamos colocar às 3h. O que não podemos é penalizar as Muriçocas, deixando o horário cada vez mais curto, porque grande o bloco sempre vai ser. Para os ambulantes isso também é importante, já que quanto mais tempo de bloco tiver, mais eles poderão vender”, defendeu o parlamentar.

Fundador do bloco e ambulantes defendem ampliação do horário

O fundador do Bloco, Mestre Fuba, agradeceu a sensibilidade do vereador João Almeida por propor a discussão e a todos os presentes por contribuírem com o tema. Fuba relatou que o bloco já saiu com 21 trios elétricos e terminava após as cinco horas do outro dia, o que levou a se decretar ponto facultativo na quinta-feira seguinte à saída do bloco. Ainda segundo ele, os outros blocos que passam na Via Folia saem com apenas um trio elétrico, enquanto o Muriçocas de Miramar traz, além de diversos trios, grupos de cultura popular, tais como Maracatu e Ala Ursa. Ele ainda alegou que, devido ao crescimento da cidade, fica impraticável a população chegar ao bloco cedo, o que dificulta a apresentação dos grupos de Cultura Popular e dos trios mais cedo.

“As pessoas começam a chegar a partir das 21h. A gente coloca os grupos antes dos trios e depois vem os estandartes. Nós temos o que nenhum outro bloco tem, em nenhum outro lugar, que são os 39 estandartes, que foram confeccionados por artistas locais. Então, temos uma exposição itinerante desses artistas da nossa terra. Aumentar o horário vai qualificar a festa e trazer lucro para todos os envolvidos. É a oportunidade da população ganhar e todos brincarem à vontade. Este ano toda a região vai estar mais segura, pois será monitorada por 18 drones e haverá revista policial para entrar na Via Folia, para garantir a segurança do folião”, revelou Fuba.

A presidente da Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba (AMEG), Márcia Medeiros, explicou que, quando a festa termina mais cedo, muitas vezes o ambulante não vendeu todo o seu material, que em geral é perecível e passível de saqueamento.

“É muito difícil quando a polícia vai embora. Naquelas barracas tem mães de família, tem crianças, tem nossas vidas. São 450 barracas, e cada trabalhador que está lá acredita no carnaval de João Pessoa, cada um está devendo no cartão e acredita que não deve acabar a cultura da cidade, não somente o carnaval”, declarou, enfatizando que a discussão está em torno da sobrevivência das pessoas que saem para trabalhar nesses eventos.

Márcia Medeiros defendeu ainda que a ampliação de horário deveria ser estendida para outros os eventos da cidade. “Não só o bloco das Muriçocas deveria ir até as 4h, mas também o São João de João Pessoa, a Festa das Neves. A cidade cresceu, João Pessoa é uma capital e precisa pensar a cultura de forma diferente”, declarou a presidente da associação dos ambulantes.

O vice-presidente da AMEG, Josemar Muniz, revelou que morava em São Paulo e, desde lá, ouviu um cidadão falando da emoção que sentia ao participar do bloco Muriçocas do Miramar no pré-carnaval em João Pessoa.

“Essa mesma emoção eu sinto todas as vezes que participo do bloco, agora que moro em João Pessoa. Quantas famílias vão ganhar a mais com a extensão desse horário? O bloco move uma grande cadeia produtiva, os donos dos mercados e açougues onde compramos, e todas as pessoas envolvidas neste evento. Não podemos deixar morrer essa manifestação cultural de nossa cidade. João Pessoa é a bola da vez do turismo e a parte cultural é muito importante para esta cidade”, alegou.

Ailton Júnior, assessor da Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Política (Seggov), reforçou:

“Muriçocas não é apenas um bloco de carnaval, mas um símbolo da nossa cultura, alegria e tradição. O nosso dia a dia mostra que o turismo em João Pessoa cresce exponencialmente, e não faz sentido limitar o que nos une. O prolongamento do horário não é só uma reivindicação do bloco, é um reconhecimento à ‘mãe’ do nosso carnaval, do Folia de Rua. Se queremos uma cidade vibrante, com respeito às raízes e à cultura, precisamos garantir que o nosso pré-carnaval continue sendo levado pelas gerações. Vamos celebrar nossa cultura, arte e economia. O bloco das Muriçocas tem esse valor cultural para a nossa cidade”.

Ao final da discussão, o vereador João Almeida afirmou que vai elaborar um requerimento, para encaminhar ao Ministério Público, pedindo a reconsideração a respeito do horário de encerramento do bloco. Porém, em vez de pedir que termine às 4h, vai solicitar apenas uma hora a mais do que o já estabelecido, terminado às 3h. “Seria uma espécie de laboratório”, argumentou o vereador. Ele afirmou que vai trabalhar para que o requerimento seja apreciado pelos parlamentares já na próxima terça-feira (18).