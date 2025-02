Vice-governador Lucas Ribeiro acompanha retorno às aulas

Ovice-governador Lucas Ribeiro participou, nesta quinta-feira (13), na Escola Cidadã Integral Técnica Pastor João Pereira Gomes Filho, em João Pessoa, e na Escola Cidadã Integral Técnica Bráulio Maia, em Campina Grande, do Acolhimento, ação que marca o início do ano letivo na rede estadual de ensino.

Em 2025, mais de 200 mil estudantes estão matriculados nas 597 escolas da rede estadual.

Na oportunidade, Lucas Ribeiro conversou com alunos e equipe pedagógica, reforçando o compromisso da gestão estadual com a melhoria do ensino e falou sobre as novidades para o ano letivo.

“É uma alegria iniciar mais um ano letivo sabendo que os estudantes já começam com boas novidades. Estamos garantindo fardamento, kits escolares e o passe livre estudantil para os alunos das regiões metropolitanas de Campina Grande e João Pessoa. Além disso, o Governo segue investindo na educação com programas que ampliam oportunidades para os nossos jovens. Desejo que seja um ano de muitas conquistas e aprendizado para todos”, afirmou o vice-governador.

Ainda segundo Lucas, a melhoria da infraestrutura escolar é uma prioridade do Governo do Estado para 2025. “Estamos construindo novas unidades, ampliando e reformando escolas, além de investir na climatização das salas de aula. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente mais confortável e adequado para o aprendizado dos estudantes”, ressaltou.

Romário Farias, gerente operacional de Protagonismo da Secretaria de Estado da Educação, destacou que o Acolhimento visa aproximar os alunos dos projetos e iniciativas desenvolvidas em cada escola.

“Os estudantes protagonistas recepcionam os colegas com alegria, apresentam as ações que fazem parte do cotidiano escolar e, através de dinâmicas interativas, ajudam a definir e registrar seus sonhos. Esse processo gera um grande painel estadual de visualização para que possamos trabalhar guiados pelas expectativas dos estudantes”, destacou.

Os estudantes também compartilharam suas expectativas para o ano letivo. Gabriel, 17 anos, destacou a importância desse momento.

“É muito especial ser recepcionado dessa forma, faz toda a diferença para começar o ano motivado e confiante”, disse.