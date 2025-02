João Azevêdo recebe diretoria da Energisa em reunião

O governador João Azevêdo recebeu, na manhã desta quinta-feira (13), na Granja Santana, em João Pessoa, a diretoria da Energisa na Paraíba, ocasião em que a empresa apresentou os investimentos feitos no Estado em 2024 e os previstos para este ano, quando a empresa comemora 120 anos de existência.

Durante o encontro, o chefe do Executivo estadual destacou a importância dos investimentos para o ritmo de crescimento da economia paraibana.

“Esses investimentos anunciados pelos diretores da Energisa, além da geração de empregos, são fundamentais para o crescimento da economia paraibana. Somos o Estado que mais tem crescido, e o resultado disso é uma demanda maior por energia. E, vendo o aumento dessa demanda, fico muito feliz em ver que a empresa tem feito a sua parte para que a gente possa seguir nesse ritmo de crescimento”, afirmou.

O último levantamento do Banco do Brasil reiterou que a Paraíba registrou a maior taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre todos os estados do País, com crescimento em 2024 de 6,6% — no período, a média regional foi de 3,8% e a nacional foi de 3,5%.

O diretor-presidente da Energisa na Paraíba, Márcio Zidan, disse que a empresa tem registrado aumento da demanda por energia, ressaltando também a importância dos investimentos feitos pela concessionária no Estado.

“Em 2025, a nossa previsão é de que sejam investidos aqui na Paraíba R$ 884 milhões — se somarmos os últimos dois anos, estamos falando em investimentos de R$ 1,8 bilhão, que contemplam obras, manutenção, sistemas e atenção ao cliente”, observou.

Márcio Zadi também elencou outros investimentos feitos pela Energisa, como a “energia 5D”, com grande aposta em fontes renováveis: descarbonização, digitalização, diversificação, descentralização e a democratização, com distribuição de energia limpa e acessível.

A reunião foi acompanhada, ainda, pelo secretário de Estado da Infraestrutura, Deusdete Queiroga; pelo secretário-executivo de Energia, Robson Barbosa. Pela Energisa, participaram ainda: Aracoeli Trigueiro, gerente institucional; Christiano Ventura, gerente de Planejamento; e Fábio Lancelloti, diretor-técnico comercial.