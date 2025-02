A Prefeitura de Campina Grande já disponibilizou os boletos do IPTU 2025, que desde a última sexta-feira, 7 de fevereiro, podem ser acessados no site campinagrande.pb.gov.br. Entre as novidades deste ano está a ampliação dos pontos físicos de atendimento, permitindo que os contribuintes realizem o pagamento de forma mais acessível.

De acordo com a secretária executiva de Receitas, Ana Cristina, o pagamento à vista em cota única garante um desconto de 10%, com validade até o dia 28 de fevereiro. O benefício também se estende aos contribuintes com débitos em atraso, proporcionando uma oportunidade para regularização.

Para quem optar pelo parcelamento, o imposto pode ser dividido em até 10 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 68,00.

Neste ano, o IPTU foi lançado para um total de 206 mil imóveis, e a Prefeitura de Campina Grande estima uma arrecadação de R$ 55 milhões. No ano passado, o valor arrecadado foi de aproximadamente R$ 53 milhões, com um índice de inadimplência de 30%.

Segundo Ana Cristina, o município mantém um compromisso de retorno desse investimento em melhorias para a cidade.