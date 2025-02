Deputada Simone Marquetto vai participar do Crescer 2025, em Campina Grande

A Deputada Federal por São Paulo, Simone Marquetto, reconhecida por sua atuação em prol dos valores católicos no Congresso Nacional, estará presente no 28º Encontro Nacional da Família Católica – CRESCER, que ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março de 2025, em Campina Grande, Paraíba.

Trajetória e Compromisso com a Fé

Nascida em 20 de setembro de 1975, em São Paulo, Simone Marquetto é jornalista, relações públicas e professora. Iniciou sua carreira política como prefeita de Itapetininga (SP), cargo que ocupou de 2017 a 2022, sendo a primeira mulher a liderar o executivo municipal. Em 2023, assumiu seu primeiro mandato como deputada federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), representando o estado de São Paulo.

No Congresso, Simone destaca-se como 1ª vice-presidente da Comissão de Comunicação e integrante da Comissão de Combate ao Câncer no Brasil, além da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. É também vice-presidente da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, evidenciando seu compromisso com os princípios da fé católica.

Defensora da Cultura e Tradição Católica

Uma das iniciativas mais emblemáticas de Simone Marquetto foi a autoria do Projeto de Lei 4.943/2023, que resultou na Lei nº 14.745, de 5 de dezembro de 2023, instituindo o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria, a ser celebrado anualmente em 7 de outubro. A parlamentar ressaltou a importância da data: “Esta data irá unir todos os católicos apostólicos romanos de nosso País e iremos resgatar nossa fé”.

Além disso, Simone tem promovido debates significativos sobre a produção e divulgação do audiovisual católico no Brasil. Em dezembro de 2024, liderou uma audiência pública no Congresso Nacional para discutir os desafios e oportunidades do cinema católico, enfatizando: “Trazer a cultura católica para o Congresso Nacional é um marco para nós, que somos católicos, e reforçamos que estamos no caminho certo”.

Participação no CRESCER 2025

A presença da Deputada Simone Marquetto no CRESCER 2025 reforça seu compromisso com a promoção dos valores familiares e da fé católica. O evento, que reúne milhares de fiéis anualmente em Campina Grande-PB, será uma oportunidade para a parlamentar compartilhar suas experiências e discutir políticas públicas que fortaleçam a família e a espiritualidade no Brasil.

Para mais informações sobre o evento e a participação da deputada, acesse o site oficial do CRESCER: www.encontrodafamiliacatolica.com.br