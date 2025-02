Prefeitura de Campina Grande reavalia situação do Açude Velho

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), intensificou a fiscalização na Açude Velho para tratar da suposta poluição ambiental causada pelo despejo irregular de efluentes de esgoto, diretamente e sem tratamento nas águas do local.

A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, contando com a equipe da Sesuma, Cagepa e Ministério Público. O objetivo era identificar o eventual poluidor ambiental. A inspeção foi realizada por meio do teste de corantes, que consiste no despejo de corantes na rede de esgotos dos pontos comerciais.

Com essa verificação é possível identificar possíveis irregularidades no sistema, tais como os vazamentos ou destinação incorretos dos efluentes.

“Vamos fazer o acompanhamento de todos aqueles imóveis de utilização de estabelecimento comercial que, possivelmente, estejam encaminhando os efluentes de esgotos diretamente para o açude velho. Iremos visitar in loco nesses estabelecimentos comerciais para identificar se algum deles está enviando esses efluentes. O trabalho é feito utilizando um corante, que é despejado na rede de esgoto desse estabelecimento e chega até o nosso principal cartão postal”, explicou o secretário da Sesuma, Dorgival Vilar.

Além de todos os estabelecimentos comerciais da avenida Severino Cruz, a fiscalização também visitará os quiosques daquela mesma área. “Nós temos um prazo de quinze dias, a partir da conclusão do relatório final, para encaminharmos ao Ministério Público do Meio Ambiente”, disse o secretário Dorgival Vilar.