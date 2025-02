PMCG apresenta a Cagepa projetos hidráulico e hidrossanitário da reforma do Mercado Central

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), realizou, nesta quarta-feira, 12, uma reunião com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), para apresentar a prévia dos projetos hidráulico e hidrossanitário da reforma do Mercado Central.

A ação faz parte de uma série de reuniões mediadas pela Seplan, que tem por objetivo alinhar os projetos complementares da requalificação da Feira Central às normas técnicas dos órgãos e entidades reguladoras.

Na ocasião, foram discutidas algumas soluções técnicas em relação ao abastecimento de água do Mercado Central, das ruas adjacentes, assim como a captação e tratamento de esgotamento sanitário, ações que são realizadas pela Cagepa.

O órgão solicitou o envio dos projetos para análise técnica.

O gerente regional, Lucílio Vieira, parabenizou a Prefeitura de Campina Grande pela iniciativa de apresentar os projetos, ainda em desenvolvimento, pois garante, em tempo hábil, os apontamentos de possíveis melhorias.

“Fomos apresentados aos projetos hidráulico e hidrossanitário da requalificação do Mercado Central e pudemos fazer alguns apontamentos técnicos, para que quando a obra for executada seja funcional, também, para a Cagepa, que é quem faz a parte de operação e manutenção de água e de esgoto”, disse o gerente.

O secretário Felix Araújo Neto destacou a importância do diálogo com os órgãos e entidades, para que seja desenvolvida uma versão final do projeto alinhada às normas técnicas.

“Essas ações de mantermos o diálogo com as entidades são importantes para que tenhamos uma versão final dos projetos, alinhados às normas técnicas, e com aval para execução. O intuito do prefeito Bruno é licitar, em breve, as obras da reforma do Mercado Central e, posteriormente, realizar toda a requalificação da Feira Central”, reforçou.

Os projetos arquitetônicos, complementares e executivos estão sendo desenvolvidos pelo Escritório Manoel Belisário Arquitetura com a Oficina Paraibana de Arquitetura (OPA), empresa ganhadora do Concurso Nacional de Projetos para a requalificação da Feira Central, em parceria com a Seplan.

Participaram da reunião o secretário executivo da Seplan, Túlio Duda Paz; o engenheiro civil Fabrício Furtado; o representante da empresa vendedora do concurso de projetos, Manoel Belisário; a projetista de projetos hidráulicos, Luiza Elisa; o gerente regional da Cagepa, Lucílio Vieira e a engenheira civil, Erica de Moraes.