João Azevêdo autoriza prorrogação do concurso da Polícia Civil

O governador João Azevêdo autorizou a prorrogação por mais dois anos do concurso público da Polícia Civil da Paraíba, que ofereceu 1.400 vagas, o maior da história da corporação. A gestão estadual já convocou mil aprovados e, em breve, fará o chamamento da terceira turma para o curso de formação.

O concurso da Polícia Civil ofereceu vagas para delegado, escrivão, agente de investigação, perito oficial criminal, perito oficial médico-legal, perito oficial odonto-legal, perito oficial químico-legal, técnico em Perícia, papiloscopista e necrotomista.

A gestão estadual tem investido nas Forças de Segurança da Paraíba, com a aquisição de equipamentos, munições e viaturas, além dos investimentos em infraestrutura e tecnologia e na valorização do efetivo, com reajustes salariais e nos plantões extras, incorporação da bolsa desempenho, aumento em bonificações e promoções. Na gestão do governador João Azevêdo, a Polícia Civil também conquistou a autonomia administrativo-financeira.