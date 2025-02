O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Campina Grande acaba de receber quatro novas ambulâncias, fortalecendo ainda mais o atendimento à população. Além disso, o município se prepara para a chegada de mais duas unidades, garantindo uma renovação significativa da frota.

De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima (UB), a ampliação dos serviços tem sido uma prioridade da gestão desde 2021, com a substituição de veículos antigos e a implementação de novas estratégias de atendimento.

“A gente vem fazendo o investimento na renovação da frota desde 2021, substituindo unidades antigas e ampliando os serviços, como a viatura de intervenção rápida, uma caminhonete menor para acessar locais de difícil entrada, além das motos e bicicletas que cumprem um papel importante no cuidado e prevenção, especialmente em áreas de prática esportiva, como a Orla do Açude Velho”, destacou o prefeito.

O SAMU de Campina Grande é referência em toda a Paraíba pelo atendimento de excelência prestado por condutores, socorristas, enfermeiros e médicos. Para aprimorar ainda mais o serviço, as novas unidades básicas recebidas serão qualificadas pela Prefeitura e transformadas em Unidades de Suporte Avançado (USAs), equipadas com desfibrilador, respirador, monitor cardíaco e outros itens essenciais para salvamentos de alta complexidade.

“Campina Grande tem uma demanda muito grande, pois, além dos nossos 440 mil habitantes, a cidade recebe diariamente mais de um milhão de pessoas. Por isso, estamos investindo cada vez mais para garantir um serviço eficiente, rápido e de qualidade. Em momentos de emergência, cada segundo faz a diferença para salvar vidas”, reforçou Bruno.

A gestão municipal também promoveu a interligação do sistema de rádio do SAMU com o da STTP, permitindo que as equipes fiquem exclusivamente dedicadas ao socorro, enquanto o suporte no trânsito fica a cargo da Superintendência de Trânsito.