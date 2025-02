A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta segunda-feira (11), uma ação de plantio de mudas de árvores nativas no Parque Augusto dos Anjos, no bairro de Gramame.

A iniciativa, que contou com a participação do vice-prefeito Leo Bezerra e moradores da região, tem como objetivo recuperar a área verde e estimular a consciência ambiental na cidade.

Durante a visita, o vice-prefeito Leo Bezerra, verificou a estrutura do local, checando as condições da iluminação pública, conversou com moradores e participou do plantio das mudas.

“É uma satisfação enorme estar aqui, acompanhando o processo de construção do Parque Augusto dos Anjos. Esse parque vai contribuir para a qualidade de vida dos moradores da região, sob os mais diversos aspectos. Nós vamos continuar trazendo novos parques para a cidade, além de estimular cada vez mais o plantio de árvores para João Pessoa se mantenha como uma cidade verde”, ressaltou.

Ao todo serão plantadas seiscentas mudas de espécies nativas, como flamboyant-mirim, ipê-rosa, mogno e pata-de-vaca. A ação faz parte de um esforço contínuo da gestão municipal para ampliar os espaços verdes e melhorar a qualidade ambiental da Capital.

O aposentado Roberto Medeiros, morador do bairro desde 2001, destacou a importância da revitalização do Parque Augusto dos Anjos. “A semente que plantamos estamos colhendo agora.

Conheço o bairro e essa área é muito importante. Aqui a gente chega de manhã e pode caminhar, aproveitar, ler um livro. O Parque é fundamental para a qualidade de vida da população”, concluiu.

Além do replantio, a Prefeitura anunciou a criação de um meliponário no Parque. Segundo Anderson Fontes, diretor de Controle Ambiental da Semam, destacou que o meliponário terá o objetivo de incentivar a preservação das abelhas nativas sem ferrão e ampliar a polinização das novas árvores.

“A recuperação da área também contará com a elaboração de um Plano de Uso e Manejo, garantindo que o espaço continue sendo um local de lazer e contato com a natureza e as equipes da Semam seguem dando continuidade ao plantio”, ressaltou Anderson.