Documentário marca os 20 anos da reforma psiquiátrica em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande vai lançar na próxima sexta-feira, 14, o documentário “Caminho da Liberdade: a história da Rede de Saúde Mental de Campina Grande”. O documentário marca os 20 anos da reforma psiquiátrica na cidade e abre a programação de celebração desse marco. O filme será lançado no Teatro Municipal Severino Cabral, às 16h, com entrada gratuita.

O documentário ouviu 25 pessoas que participaram da luta antimanicomial no Município, bem como gestores, representantes do Ministério da Saúde que atuaram na intervenção e fechamento do hospital psiquiátrico de Campina Grande, primeiras equipes dos serviços substitutivos, testemunhas, um fotojornalista que documentou as ações e os próprios pacientes.

A realização é da Secretaria de Saúde de Campina Grande, por meio da Secretaria Executiva de Saúde Mental. O idealizador do documentário foi o assessor de comunicação João Vitor Araújo e a produção foi desenvolvida pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde.

O filme apresenta fotografias inéditas do antigo Instituto Campinense de Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional (ICANERF), mais conhecido como Hospital João Ribeiro. Também estão presentes depoimentos dos pacientes, dos trabalhadores e relatos sobre o surgimento dos serviços como as Residências Terapêuticas e os Centros de Atenção Psicossocial.

No evento haverá ainda as apresentações artísticas e culturais dos próprios pacientes, bem como dos trabalhadores da Rede Municipal de Saúde Mental (Programa Saudavelmente). Ainda será prestada uma homenagem aos profissionais e agentes que atuaram na evolução da rede de saúde mental do município.

Também será realizada uma exposição que narra a história da reforma psiquiátrica na cidade, com fotografias do fotojornalista Antônio Ronaldo, que registrou o atendimento do ICANERF à época; da produção do documentário da fotojornalista Nelsina Vitorino; do diretor do DOC, João Araújo; e fotografias de estúdio, feitas com os pacientes pelo fotógrafo Emanuel Tadeu.