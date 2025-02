Crescer 2025: voluntários participam de retiro de preparação

No último fim de semana, nos dias 8 e 9 de fevereiro, os voluntários e membros da Comunidade de São Pio X, que irão servir no Encontro Nacional da Família Católica – Crescer, participaram do Retiro de Preparação para a edição de 2025. O momento foi marcado por oração, formação e fortalecimento espiritual, e foi realizado na Centro de Treinamento Diocesano (Antigo São João XXIII – Bairro José Pinheiro).

A programação contou com Santa Missa, pregações e Adoração ao Santíssimo Sacramento, proporcionando aos voluntários uma experiência profunda de unidade e entrega. Para muitos, o retiro foi também um momento de reflexão sobre o chamado a servir no Crescer, que acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, em Campina Grande-PB.

Para Amélia Diniz, que atuará como voluntária pela primeira vez, a expectativa é grande: “Sempre tive vontade de servir, mas até então apenas participava do encontro. Agora, com essa oportunidade, sinto uma alegria imensa em poder contribuir, especialmente por ser um evento que fortalece as famílias”, relatou.

Josemar Neto, voluntário pelo segundo ano consecutivo, destacou a importância desse compromisso: “Me sinto honrado com o compromisso que Deus tem para mim. O serviço vai além da ajuda ao irmão e à Igreja; é, antes de tudo, um chamado divino. A cada ano, buscamos fazer o nosso melhor”, afirmou.

O retiro também reforçou a espiritualidade dos participantes, que destacaram o papel do evento como um verdadeiro instrumento de evangelização. Com o lema deste ano girando em torno da esperança e da família, os voluntários se preparam com dedicação para acolher os fiéis e proporcionar uma experiência transformadora durante o Crescer 2025.

Agora, com o espírito renovado e o coração disposto ao serviço, os voluntários seguem firmes na missão de tornar o Encontro Nacional da Família Católica um momento de profunda vivência da fé e do amor cristão.