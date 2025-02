Vigilância Sanitária de João Pessoa capacita ambulantes para o Carnaval 2025

Visando minimizar os riscos sanitários e garantir as boas práticas de higiene na manipulação de alimentos e bebidas, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) está capacitando centenas de vendedores ambulantes que irão comercializar seus produtos durante as festividades do Folia de Rua e Carnaval Tradição 2025.

Englobando um total de 500 comerciantes, a capacitação, realizada na tarde desta segunda-feira (10), pela Gerência de Vigilância Sanitária (GVS), tem como objetivo promover as orientações básicas para os proprietários dos comércios de alimentos e bebidas.

“A atuação da Vigilância Sanitária na fiscalização de ambulantes que comercializam alimentos em festas de rua é fundamental para garantir a segurança alimentar da população, prevenindo riscos à saúde decorrentes do consumo de produtos contaminados, mal armazenados ou manipulados de forma inadequada”, alertou Víctor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa.

A fiscalização assegura o cumprimento das normas sanitárias, verificando condições de higiene, procedência dos ingredientes, temperatura de armazenamento, uso de equipamentos adequados e descarte correto de resíduos, minimizando a ocorrência de intoxicações e surtos alimentares.

De acordo com a Vigilância Sanitária, também serão realizadas fiscalizações prévias e durante os eventos do Folia de Rua e Carnaval Tradição para garantir a segurança da alimentação dos foliões.

Segurança – A capacitação também contou com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, que orientou os comerciantes sobre os cuidados para se evitar acidentes.