Sesuma: novo secretário convoca reunião com equipe em Campina Grande

O novo secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de Campina Grande (Sesuma), Dorgival Vilar, assumiu o comando da pasta e realizou na manhã desta segunda-feira, 10, uma reunião com a equipe de trabalho. Participaram deste primeiro encontro diretores de departamentos da Secretaria.

“É um grande desafio. A Sesuma é uma das principais secretarias dentro da gestão, haja vista ser a responsável pelas demandas de zeladoria, recolhimento de resíduos sólidos, lixo, Operação Tapa Buraco e meio ambiente, que é uma pauta tão importante que pretendemos levar para ser discutida dentro das escolas, mas acima de tudo dentro das famílias. Recebemos esse chamamento do prefeito Bruno Cunha Lima com muito gosto e muita determinação”, declarou Dorgival Vilar.

Dorgival esteve alguns dias do ano passado, no mês de novembro, como secretário interino da Sesuma, ocasião em que conheceu as demandas que a Secretaria possui. Ele agradeceu ao ex-secretário da Sesuma e deputado estadual, Sargento Neto, pelo trabalho desenvolvido e pediu o apoio da população para ajudar em todos os sentidos.

“Faço um registro da passagem do ex-secretário e atual deputado Sargento Neto, que fez um grande trabalho aqui na Sesuma e, daquele momento em que vim para cá, que foi de forma interina, enquanto Neto precisou retornar à Assembleia para votar na eleição da mesa. Naquele momento, a gente já percebia que a Sesuma estava muito bem cuidada”, ressaltou o secretário Dorgival.

O atual secretário disse que fará um trabalho ainda mais aproximado com os servidores da pasta e também integrando a gestão com a comunidade. “Aproximando os feitos que a gestão possui com a comunidade e fazendo com que a comunidade seja a grande protagonista aqui da pasta. Só conseguimos o sucesso se a população estiver do nosso lado”, ressaltou o secretário Dorgival.

Com relação à equipe, o novo secretário da Sesuma informou que continuará o processo de valorização dos profissionais que trabalham diariamente na pasta, ajudando a cidade a ser referência no quesito limpeza.

“Não existe nenhuma determinação no sentido de mudança da equipe. Nós vamos valorizar todos que aqui estão. Esperamos agregar novos, pois buscamos fazer um trabalho ainda maior, intensificando ainda mais os trabalhos e sempre buscando aproximar a gestão da comunidade. Se pudermos receber novos técnicos, novas pessoas para estar agregando o trabalho, então ótimo. Mas vamos valorizar aqueles que aqui estão desempenhando o trabalho”, garantiu Dorgival Vilar.