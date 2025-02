SAMU de Campina Grande recebe novas ambulâncias

Nesta segunda-feira, 10, o prefeito Bruno Cunha Lima realizou a entrega solene de quatro novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional de Campina Grande. As ambulâncias vão renovar parte da frota veicular do SAMU e qualificar o serviço.

As quatro ambulâncias foram conquistadas em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC. Os veículos são equipados com todos os aparelhos necessários para o atendimento de urgência e emergência, com macas retráteis, cadeiras de roda, prancha, coletes, cilindros de oxigênio e demais instrumentos.

As ambulâncias, que são Unidades de Suporte Básico (USB), serão transformadas em Unidades de Suporte Avançado (USA). Com as novas viaturas, será possível renovar a frota e retomar o programa “SAMU na Escola”.

O município tem atualmente dez ambulâncias na sede, sendo 3 USAs e 7 USBs e duas ambulâncias nos distritos de São José da Mata e Galante, ambas Unidades de Suporte Básico. Também existem cinco motolâncias, além de quatro ciclolâncias e uma unidade de intervenção rápida, que se trata de um veículo SUV para ocorrências gravíssimas.

“A gente vem fazendo um investimento na renovação da frota, como por exemplo a unidade de intervenção rápida, assim como as motos, bicicletas, que cumprem um papel essencial na intervenção e agora chegando mais quatro novas ambulâncias e estará chegando mais duas ambulâncias em breve. Por aqui circulam mais de 1 milhão de pessoas, em Campina Grande a nossa demanda é muito grande, e a gente precisa dar essa resposta, para entregar um serviço com mais qualidade e rapidez”, disse o prefeito.

Na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima também foram adquiridos rádio comunicadores digitais, o que qualificou o tempo resposta e a comunicação do SAMU Campina Grande. O SAMU Regional CG atendeu a mais de 24 mil ocorrências no ano de 2024, caracterizando mais de 2 mil por mês. O serviço também regula a operação de mais de 50 municípios da região imediata de Campina Grande.