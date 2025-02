Morre presidente do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba

Morreu no final da noite deste domingo (9) o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, Land Seixas, aos 74 anos. O jornalista estava internado, desde o início do mês, no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, na Grande João Pessoa, com problemas cardíacos.

Seixas estava também se submetendo a uma hemodiálise e ontem teve uma parada cardíaca e não resistiu.

O velório de Land Seixas será realizado a partir das 18 horas desta segunda-feira (10), na Central Morada da Paz, e o sepultamento acontecerá na terça-feira (11), às 11 horas.