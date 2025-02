Vice-governador entrega kits escolares a alunos em Campina Grande

Dando continuidade à distribuição de materiais escolares na rede estadual de ensino, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve na sexta-feira (7) na Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Irmã Stefanie, em Campina Grande, para a entrega simbólica dos kits escolares e fardamentos. No total, o Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 27 milhões na aquisição de 231.734 kits escolares e 521.447 fardamentos, que serão distribuídos em todas as 16 gerências regionais de ensino.

Durante o evento, o vice-governador Lucas Ribeiro enfatizou que muitas famílias enfrentam dificuldades para adquirir o material escolar e que essa iniciativa busca minimizar esse impacto. Ele também destacou outros avanços na educação estadual, como o Passe Livre para estudantes de Campina Grande e João Pessoa, os resultados expressivos no Enem e no Sisu, e programas como o Desafio Nota Mil e o Se Liga no Enem.

“A gente fica feliz em contemplar não só os estudantes, mas também em ver que a educação da Paraíba está no caminho certo, avançando com projetos importantes e investimentos que fortalecem e melhoram as condições de aprendizado”, ressaltou.

Os kits escolares são compostos por itens essenciais, como cadernos, canetas, lápis, borrachas, réguas, esquadros, transferidor, giz de cera, lápis de cor, canetinhas hidrográficas, tesoura e cola branca, entre outros. A estudante Athenas Liriane, de 14 anos, que cursa o 9º ano, destacou a importância da iniciativa. “Gostei muito do kit, vai ajudar bastante. É bom começar o ano escolar sem faltar nada”, afirmou.

Maria Aparecida Alves, mãe de Ryan, do 7º ano, também elogiou a ação. “O kit é maravilhoso! É muito bom porque não vou precisar arcar com esse custo, e ao mesmo tempo meu filho vai ter material de qualidade para estudar. Os pais ficam mais tranquilos”, disse.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, reforçou a relevância dos investimentos na educação e afirmou que 2025 será um ano de grandes avanços na área. “Estamos fortalecendo cada vez mais o ensino público, e esse tipo de iniciativa é um reflexo do compromisso do Governo do Estado com nossos estudantes”, afirmou.

O evento contou com a presença de autoridades como o secretário executivo de Educação, Edilson Amorim; a secretária executiva de Administração, Suprimentos e Logística da Secretaria de Educação, Pollyana Loreto; e os vereadores Valéria Aragão, Wellington Cobra, Pimentel Filho, Jô Oliveira, Waléria Assunção, Rostand Paraíba e Tertuliano Maracajá.