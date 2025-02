Podcast: Associação anuncia 2ª Conferência de Saúde do Trabalhador

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, a fisioterapeuta Camila Mendes Vilarim, coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), anunciou a realização da 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que acontecerá nos dias 31 de março e 1º de abril de 2025, no Sesc Centro.

O evento visa discutir políticas públicas e melhorias na saúde dos trabalhadores.

Além disso, o vice-presidente da Associação, Heraldo Figueiredo, convidou os ouvintes a conhecerem a entidade, que promove atividades de lazer, palestras e passeios para os associados, destacando a importância da união e do voluntariado para manter as ações da Associação.

