Empossados novos diretores dos Fóruns de Campina Grande e Guarabira

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador Fred Coutinho, realizou na quinta-feira (6), a posse dos novos diretores dos Fóruns das comarcas de Campina Grande e Guarabira.

Ele esteve acompanhado dos desembargadores João Batista Barbosa (vice-presidente) e Horácio Melo.

A primeira cerimônia ocorreu em Guarabira, onde a juíza Higia Antônia Porto Barreto assumiu a direção do Fórum “Doutor Augusto Almeida”. Em seguida, em Campina Grande, foi a vez do juiz Ely Jorge Trindade tomar posse como diretor do Fórum “Afonso Campos”.

As solenidades contaram com a presença dos juízes auxiliares da Presidência do TJPB, Leonardo Sousa de Paiva Oliveira, Fábio José de Oliveira Araújo e Maria Aparecida Sarmento Gadelha, além do Diretor Especial do Tribunal, Robson de Lima Cananéa.

Após as posses, o desembargador Fred Coutinho visitou o Fórum da comarca de Alagoinha.

Na última terça-feira (4), o presidente do TJPB já havia dado posse aos novos diretores dos Fóruns de João Pessoa, Santa Rita e Cabedelo.

Os magistrados empossados foram: Meales Medeiros de Melo (Fórum Cível da Capital), Marcial Henriques Ferraz da Cruz (Fórum Criminal da Capital), Leila Cristiani Correia de Freitas e Sousa (Fórum Regional de Mangabeira), Juliana Duarte Maroja (Cabedelo) e Ana Flávia de Carvalho Dias (Santa Rita).