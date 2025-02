Tem mudança no trânsito em João Pessoa; saiba detalhes

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai modificar, a partir desta segunda-feira (10), o sentido de circulação de um trecho da Rua Waldemar de Albuquerque Aranha, no Altiplano Cabo Branco, com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança viária no local, por conta de um colégio com grande demanda de veículos nos horários de entrada e saída dos alunos.

Como fica – O trecho final da rua, próximo ao Colégio Motiva Oriental, atualmente operando com o fluxo de veículos em mão dupla, passará a operar em mão única, no sentido da Avenida João Cirilo da Silva, via principal do bairro Altiplano Cabo Branco, evitando os conflitos de trânsito no trecho. Para orientar os condutores de veículos, a Semob-JP vai manter agentes de mobilidade no local nos primeiros 10 dias.

“A mudança na operação do trecho final da Rua Waldemar de Albuquerque Aranha foi uma solicitação do Colégio Motiva Oriental. Nossos técnicos avaliaram o pedido e fizeram os estudos necessários para melhorar o trânsito e proporcionar mais segurança no local. Toda a sinalização já foi implantada, aguardando apenas a próxima segunda-feira (10) para iniciar”, afirmou Marcílio do HBE, superintendente da Semob-JP.