Presidente do TJPB recebe visita do presidente da Câmara Federal

O Tribunal de Justiça da Paraíba recebeu, na manhã desta sexta-feira (7), a visita do presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta.

O parlamentar foi recepcionado por membros da Corte do TJPB, marcando sua primeira visita ao Poder Judiciário desde que assumiu a presidência da Câmara.

Hugo Motta havia se comprometido a realizar sua primeira visita na Paraíba ao Tribunal de Justiça.

“Isso representa uma simbologia muito forte, mostra a harmonia dos poderes, o diálogo. Tenho certeza que será doravante uma marca do deputado Hugo Motta, em construir esses caminhos. Em momentos de dificuldade, como os que atravessamos, é essencial transformar desafios em oportunidades em favor da população”, destacou o presidente do TJPB, desembargador Fred Coutinho.

Deputado destacou a importância da harmonia entre os poderes

Deputado destacou a importância da harmonia entre os poderes

O presidente da Câmara ressaltou que o diálogo será a essência de sua gestão. “Nosso objetivo é manter um canal aberto de conversação com os demais poderes. Tenho grande admiração pelo Poder Judiciário do nosso Estado, onde tenho amigos que conheço profundamente e que são comprometidos com um Judiciário mais acessível à população mais necessitada. Como presidente da Câmara, quero contribuir para fortalecer essas parcerias e manter um diálogo constante. Estamos construindo uma agenda de cooperação em favor dos paraibanos. Fiquei muito feliz em ser recebido por quase todos os desembargadores do Estado, além do presidente da Assembleia Legislativa, o que demonstra o bom momento que a Paraíba atravessa e a necessidade de avanços significativos para a nossa população. Esse será o nosso compromisso pelos próximos dois anos”, afirmou.

O parlamentar também reafirmou seu apoio à gestão do desembargador Fred Coutinho. “Conheço o desembargador Fred e sei de sua dedicação à frente deste importante Poder. Ele contará com nosso apoio nos desafios da sua gestão para que possamos trabalhar juntos por um Judiciário mais atuante e acessível, beneficiando diretamente a população. Essa será nossa contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado”.

Após se reunir com os desembargadores, o deputado Hugo Motta fez uma visita ao Salão Nobre do TJPB e ao Museu e Cripta de Epitácio Pessoa.