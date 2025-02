IPTU de 2025 em Campina Grande já pode ser quitado; saiba o reajuste

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Finanças, confirmou o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) hoje, 07 de fevereiro.

O boleto está disponível com desconto de 10%, para pagamento à vista, a todos os contribuintes, com vencimento em 28/02. O pagamento do IPTU também pode ser quitado de forma parcelada, em até dez vezes.

Os recursos arrecadados com o IPTU são investidos em diversas obras, como calçamento de ruas, que melhoram a qualidade de vida dos contribuintes

A expectativa de arrecadação, para 2025, é de R$ 55.000.000,00 e a correção aplicada para esse ano foi de 4,71%.

A Prefeitura disponibilizou as seguintes opções para retirada do boleto do IPTU:

– Site oficial da prefeitura de Campina Grande (clicando aqui);

– Enviar a solicitação pelo WhatsApp oficial do IPTU (número 83 98825-1541);

– Comparecer presencialmente na Secretaria de Finanças ou na STTP.

A Secretaria de Finanças fica localizada na rua Cazuza Barreto, 113, Estação Velha. Já a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) atende na Av. Severino Bezerra Cabral, 1140, Catolé.