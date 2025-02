O gerente de Vigilância Ambiental de Campina Grande, Hércules Lafite, concedeu entrevista à rádio Caturité FM nesta sexta-feira (7) para falar sobre os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade.

De acordo com Lafite, o Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) mais recente apontou uma redução da infestação, saindo de alto risco no ano passado para médio risco este ano.

“Nós estamos hoje com 3,4%. No mesmo período do ano passado, era mais de 4,4%. Então, saímos de alto risco para médio risco. É preocupante, é claro, não podemos baixar a guarda”, destacou.

Os bairros com os maiores índices de infestação são Belo Monte, Acácio Figueiredo, Monte Santo e Presidente Médici. Apesar disso, Lafite ressaltou o avanço do trabalho de combate ao mosquito, citando o caso da Malvinas, que historicamente registrava índices acima de 8% e agora caiu para 2,5%.

“Foi um olhar mais direcionado ali para a Malvinas, onde tem muitos canais e terrenos baldios. A população ainda insiste em jogar entulho, mas temos uma parceria com a Sesuma que tem dado bons resultados”, explicou.

Além das visitas regulares dos agentes de endemias, a prefeitura intensificará ações educativas em escolas e unidades de saúde, como também fiscalizações em hotéis e restaurantes antes do Carnaval da Paz.

“O grande remédio ainda é evitar o mosquito, a conscientização é fundamental. Durante o Carnaval, por exemplo, nossos agentes vão visitar todos os hotéis e restaurantes para verificar se há focos e orientar sobre os cuidados necessários”, reforçou Lafite.