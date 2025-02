Edital Biliu de Campina: Prefeitura de Campina Grande divulga calendário retificado

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), trouxe em Separata no Semanário Oficial do Município, a retificação do cronograma do edital de fomento “Biliu de Campina”.

Em obediência ao regime jurídico administrativo, sobretudo no que se refere à autotutela administrativa, e, paralelamente aos princípios da administração pública, o novo calendário traz alteração no Anexo X, referente ao período de pagamento do Edital, que, agora, se estende até o dia 14 de fevereiro de 2025.

Veja a retificação do calendário no Semanário Oficial

O edital

O edital “Biliu de Campina 2024” visa incentivar a produção cultural, promovendo a diversidade e a inclusão, além de valorizar as manifestações artísticas da Rainha da Borborema, tornando-se mais uma ferramenta essencial para os artistas, coletivos e instituições que buscam desenvolver projetos inovadores e de relevância social para a cidade.

Além de fomentar a criatividade, a abertura do edital também proporciona a oportunidade de formação para os proponentes, permitindo que novas vozes e talentos sejam descobertos e incentivados. Assim, o “Biliu de Campina 2024” torna-se um verdadeiro catalisador para o desenvolvimento cultural, promovendo um ambiente onde a arte e a cultura possam florescer e impactar positivamente a população campinense.

O edital possui valor total de R$ 1.494.950,87 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), distribuídos da seguinte forma:

a) R$ 114.000,00 (cento e catorze mil) para cada uma das 10 categorias de linguagens artísticas e expressões culturais, dando o total de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil);

b) R$ 55.960,70 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos) para as Ações Formativas para qualquer categoria de linguagens artísticas e expressões culturais;

c) R$ 298.990,17 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e dezessete centavos) para Festivais, Mostras e Oficinas (ações em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais – percentual de 20% deste edital).

Dúvidas

Para garantir que todos tenham acesso às informações acerca do “Bilu de Campina 2024”, a Secult abriu um e-mail para sanar possíveis dúvidas no endereço: pnabsecultcg@gmail.com; bem como o telefone: (83) 3310-6808, com atendimento das 8h às 13h de segunda a sexta-feira.

Além disso, os artistas interessados no edital podem tirar as dúvidas presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, que fica localizada na Rua Santa Clara, S/N, ao lado do Terminal de Integração de Passageiros, também no horário das 8h às 13h.